Липецкие лётчики превратят небо над Красной площадью в триколор

От Липецкого авиацентра в воздушном параде будут участвовать 33 экипажа.

Напомним, 9 мая Липецкий авиацентр примет участие в воздушном параде в Москве над Красной площадью. Сегодня проходит первая репетиция парада над тренировочной площадкой в Алабино.



Как сообщил GOROD48 помощник командира Липецкого авиацентра по информационному обеспечению Владимир Кахленко, от Липецкого авиацентра в параде будут участвовать 33 летных экипажа, которые взлетают с различных аэродромов.



Непосредственно из Липецка взлетает две группы, это знаменитое липецкое «Тактическое крыло», состоящее из 10 самолетов различных типов (четыре Су-34, четыре СУ-30СМ и два Су-35С). Вторая группа - 4 фронтовых бомбардировщика Су-24М. Кроме того, с аэродрома «Кубинка» будет взлетать липецкая шестерка штурмовиков Су-25, пролетающая с дымами по цвету государственного флага России.



- Во время тренировок будут отрабатываться несколько элементов,из которых наибольшую сложность представляют взлёт с одного аэродрома большого количества самолётов за короткий промежуток времени, сбор всех групп на маршруте в установленное время, а также пилотаж смешанных групп самолётов различных типов оперативно-тактической авиации в плотных воздушных слоях на малой высоте. Например, расстояние между самолётами в группах не должно превышать 5 метров при скорости 550 км/ч и высоте 300 метров, - отметил Владимир Кахленко.



В составе парадного строя летят Герой Российской Федерации, 3 Заслуженных военных летчика России, 12 летчиков имеющих классную квалификацию «Снайпер», 53 летчика и штурмана имеют 1 класс.



Липецкий авиацентр принимал участие в воздушных парадах в 1995 году над Поклонной горой, в 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015 и 2016 годах над Красной площадью.



В 2008 году от авиацентра были задействованы 9 экипажей, в 2009 году- 37, в 2010-51 , в 2013-43 экипажа, в 2014-33 экипажа, в 2015-44 экипажа, в 2016-33 экипажа. В прошлом году от Центра на тренировках были задействованы 33 экипажа, но из-за сложных метеоусловий воздушная часть парада не проводилась.