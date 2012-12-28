В районе Тракторного и в Косыревке отключат холодную воду

12 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — с неудобствами столкнутся жители Косыревки, Тракторного, сообщили в компании.

С 09:30 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 3 на площади Театральной, №№ 1, 6, 8, 10, 10а, 12 по улице Кузнечной. Воду подвезут к дому № 10 по улице Кузнечной.С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды временно ограничат потребителям села Косыревка и района Тракторного. Холодную воду отключат в домах и зданиях №№ 50а, 50 ст.7, 50 ст.9, 50 ст.10 по улице Юношеской, в районе Тракторного – № 48 по улице Ильича, № 1а в 1-м Театральном переулке, в селе Косыревка – в домах №№ 1а, 1б по улице Ленина, №№ 42, 42а по улице Орловской, № 61а по улице Советской, №№ ст.1, 10, 10/1, 11, 13, 13б, 15, 15а, 15б, 15в, 16, 16/1, 18, 19а, 20, 20а, 20б, 21 по улице Новой.Также в этот период (с 10:00) не будет холодной воды в частном секторе Тракторного на улицах Ильича, Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Новоселов, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зеленой, в переулках Парковом, Линейном, Моторном, Театральном, Садовом, Спортивном, Сосновом, по проезду Ильича; в частном секторе Косыревки на улицах Советской и Ленина. Подвоз воды организуют к дому № 48 по улице Кошевого и по заявкам потребителей.После окончания работ возможно повышение мутности воды.12 марта плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 из-за монтажа приборов учета отключат электричество на улицах Ивовой, Лозовой, Радужной, Черешневой, Шаумяна, Череповецкой, в садоводчествах «Монтажник», «Дачный-1», «Металлург-3».С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Московскую, Пестеля, Ново-Весовую, Ударников, Юношескую, переулки Дружный, Клеверный, Чистый, садоводчества «Горняк», «Дачный-3».С 10:00 до 13:00 из-за ремонтных работ не будет света на проспекте Мира.