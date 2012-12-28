Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Полиция проверяет информацию о попытке похищения
Происшествия
Новый председатель департамента ЖКХ сегодня вступает в должность
Общество
Продавщица сельского магазина обнаружила на улице труп
Происшествия
41-летний мужчина разбился, выпав с пятого этажа
Происшествия
По ДТП с тремя пострадавшими возбуждено уголовное дело: водитель грузовика был пьян
Происшествия
В столкновении на тамбовской трассе пострадали водитель и двое детей
Происшествия
Ирине Кретовой и двум отловщикам собак предъявлено обвинение в мошенничестве
Общество
На улице Катукова горела мусорка: жильцы жалуются на её состояние
Происшествия
Ремонт моста через Липовку на улице Первомайской обсчитали в 55,2 миллиона рублей
Общество
В пяти школах Липецка частично введено дистанционное обучение
Здоровье
Читать все
Ирине Кретовой и двум отловщикам собак предъявлено обвинение в мошенничестве
Общество
Сколько в Липецке снега в пирамидах Хеопса?
Общество
Ремонт моста через Липовку на улице Первомайской обсчитали в 55,2 миллиона рублей
Общество
41-летний мужчина разбился, выпав с пятого этажа
Происшествия
15 марта большинство липецких школьников будут учиться дома
Общество
Липецкая область — в топ-20 наименее закредитованных регионов России
Экономика
Продавщица сельского магазина обнаружила на улице труп
Происшествия
Женщина простила обчистившего её банковский счёт мужчину
Происшествия
В районе Тракторного и в Косыревке отключат холодную воду
Общество
Весна укрепляет позиции: в Липецкой области днем до +4
Погода в Липецке
Читать все
Общество
250
сегодня, 17:50

В районе Тракторного и в Косыревке отключат холодную воду

12 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — с неудобствами столкнутся жители Косыревки, Тракторного, сообщили в компании. 

С 09:30 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 3 на площади Театральной, №№ 1, 6, 8, 10, 10а, 12 по улице Кузнечной. Воду подвезут к дому № 10 по улице Кузнечной.

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды временно ограничат потребителям села Косыревка и района Тракторного. Холодную воду отключат в домах и зданиях №№ 50а, 50 ст.7, 50 ст.9, 50 ст.10 по улице Юношеской, в районе Тракторного – № 48 по улице Ильича, № 1а в 1-м Театральном переулке, в селе Косыревка – в домах №№ 1а, 1б по улице Ленина, №№ 42, 42а по улице Орловской, № 61а по улице Советской, №№ ст.1, 10, 10/1, 11, 13, 13б, 15, 15а, 15б, 15в, 16, 16/1, 18, 19а, 20, 20а, 20б, 21 по улице Новой. 

Также в этот период (с 10:00) не будет холодной воды в частном секторе Тракторного на улицах Ильича, Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Новоселов, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зеленой, в переулках Парковом, Линейном, Моторном, Театральном, Садовом, Спортивном, Сосновом, по проезду Ильича; в частном секторе Косыревки на улицах Советской и Ленина. Подвоз воды организуют к дому № 48 по улице Кошевого и по заявкам потребителей. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

12 марта плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 из-за монтажа приборов учета отключат электричество на улицах Ивовой, Лозовой, Радужной, Черешневой, Шаумяна, Череповецкой, в садоводчествах «Монтажник», «Дачный-1», «Металлург-3». 

С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Московскую, Пестеля, Ново-Весовую, Ударников, Юношескую, переулки Дружный, Клеверный, Чистый, садоводчества «Горняк», «Дачный-3». 

С 10:00 до 13:00 из-за ремонтных работ не будет света на проспекте Мира. 

отключения
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru