Пять лет заключения грозит жителю области за удар в голову полицейскому

Елецким МРСО СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Как сообщает прокуратура Липецкой области, 27 марта в селе Березовая Роща, житель района в ходе конфликта нанес удар рукой в область головы инспектору дорожно-патрульной службы ГГИБДД в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.



Прокурор района согласился с принятым решением о возбуждении уголовного дела.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.