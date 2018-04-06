Происшествия

38 минут назад

Пять лет заключения грозит жителю области за удар в голову полицейскому

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#насилие в отношении представителя власти
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Пять лет заключения грозит жителю области за удар в голову полицейскому

Елецким МРСО СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Как сообщает прокуратура Липецкой области, 27 марта в селе  Березовая Роща, житель района в ходе конфликта нанес удар рукой в область головы инспектору дорожно-патрульной службы ГГИБДД в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Прокурор района согласился с принятым решением о возбуждении уголовного дела.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

260
#насилие в отношении представителя власти
1

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