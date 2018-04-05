Житель области любовно растил коноплю и попался полиции

Житель Чаплыгинского района признан виновным в незаконном культивировании в крупном размере наркосодержащих растений.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, следствие установило, что в сентябре 2016 года мужчина собрал семена дикорастущей конопли на заброшенном участке в одном из сел.

В следующем году он устроил небольшую "плантацию" конопли возле заброшенной фермы. Мужчина обеспечил саженцам тщательный уход, вырастив 73 куста наркосодержащей конопли.

Однако собрать урожай подсудимый не успел, поскольку "плантация" была обнаружена полицейскими.

В ходе расследования уголовного дела он в полном объеме согласился с предъявленным обвинением по ч.1 ст.231 УК РФ (незаконное культивирования в крупном размере растений, содержащих наркотические средства).

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил подсудимого к штрафу в доход государства в размере 6 000 рублей.