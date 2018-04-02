Ежегодно в Липецкой области злокачественные новообразования находят у 25 детей

Сейчас на диспансерном наблюдении в детской онкологии находятся 215 детей.

Ежегодно в Липецкой области в среднем выявляются 25 детей от 0 до 17 лет с первичными злокачественными новообразованиями. Эта цифра прозвучала на научно-образовательном семинаре по программе «Дальние регионы» в области гематологии, онкологии и иммунологии.



Как сообщает центр медицинской профилактики, в настоящий момент на диспансерном наблюдении детского онкологического кабинета Областной детской консультативной поликлиники находится 215 детей.



Как в Липецкой области, так и в России в целом остается проблема выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях.



В 2012 году в Липецкой области открылось детское онкологическое отделение, которое объединило в себе пациентов онкологического, гематологического профилей, ежегодно в нём проходили обследование и получали лечение более 250 маленьких пациентов. За годы работы количество выполняемых курсов полихимиотерапии возросло с 129 в 2012 году к 289 в 2016 году. В 2017 году детское онкологическое отделение расширилось и переехало на новые площади. За последние 5 лет стремительно растет доля пациентов, получающих терапию на базе детского онкологического отделения Областной детской больницы, не уезжая в федеральные центры. На базе отделения проводятся исследования в рамках протоколов терапии острого лимфобластного лейкоза, нейробластомы, опухолей мозга.