Происшествия

сегодня, 10:07

В Измаклковском районе обокрали дом уехавшего на заработки в Москву местного жителя

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В Измаклковском районе обокрали дом уехавшего на заработки в Москву местного жителя

В доме он хранил крупную сумму денег

Как сообщили в администрации Измалковского района, житель одного населенного пункта района Липецкой области уехал на заработки в Москву, оставив дом без присмотра. За время его отсутствия в дом путем взлома оконного проема проникли неизвестные и совершили кражу крупной суммы денег, а также продуктов питания.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, лица, совершившие преступление установлены, ведется следствие. 
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