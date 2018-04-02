В Измаклковском районе обокрали дом уехавшего на заработки в Москву местного жителя

В доме он хранил крупную сумму денег

Как сообщили в администрации Измалковского района, житель одного населенного пункта района Липецкой области уехал на заработки в Москву, оставив дом без присмотра. За время его отсутствия в дом путем взлома оконного проема проникли неизвестные и совершили кражу крупной суммы денег, а также продуктов питания.



В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, лица, совершившие преступление установлены, ведется следствие.