Липчанку обманули на 540 тысяч рублей под предлогом перезаключения договора на оказание услуг связи
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Общество
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26 минут назад
Липчанин отсудил за некачественный холодильник более 122 000 рублей
Компрессор с 10-летней гарантией сломался спустя 4 года.
«Сервисный центр производить бесплатные работы по замене компрессора отказался, и покупатель обратился к продавцу о расторжении договора и возврате денег за некачественный холодильник. Но требования потребителя в добровольном порядке удовлетворены не были, и он обратился в суд и просил суд расторгнуть договор, взыскать неустойку, убытки в размере 4 800 рублей, компенсацию морального вреда в 3 000 рублей, юридические расходы в 20 000 рублей, проценты по кредиту в 3 410 рублей и штраф за неудовлетворение ответчиком требований потребителя в добровольном порядке», — cообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.
В суде продавец частично согласился с исковыми требованиями, заявив ходатайство об уменьшении неустойки, штрафа, судебных расходов и размера компенсации морального вреда.
По итогам рассмотрения дела мировым судом вынесено решение о взыскании с продавца в пользу покупателя холодильника денег за товар ненадлежащего качества — 42 549 рублей, неустойки в 50 549 рублей, убытков 4 800 рублей, процентов за пользование кредитом 3 410 рублей, компенсации морального вреда в 1 500 рублей, расходов на представителя 10 000 рублей, а также штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 10 000 рублей. А всего продавец должен выплатить 122 808 рублей.
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