Липчанин отсудил за некачественный холодильник более 122 000 рублей

Компрессор с 10-летней гарантией сломался спустя 4 года.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области выступило в суде в защиту прав потребителя, который ещё в 2017 году купил холодильник с гарантийным сроком один год и сроком гарантии на компрессор холодильника в 10 лет. Но уже в 2021 году покупателю холодильника пришлось за свой счет заменить компрессор, а в 2023 году компрессор снова сломался.«Сервисный центр производить бесплатные работы по замене компрессора отказался, и покупатель обратился к продавцу о расторжении договора и возврате денег за некачественный холодильник. Но требования потребителя в добровольном порядке удовлетворены не были, и он обратился в суд и просил суд расторгнуть договор, взыскать неустойку, убытки в размере 4 800 рублей, компенсацию морального вреда в 3 000 рублей, юридические расходы в 20 000 рублей, проценты по кредиту в 3 410 рублей и штраф за неудовлетворение ответчиком требований потребителя в добровольном порядке», — cообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.В суде продавец частично согласился с исковыми требованиями, заявив ходатайство об уменьшении неустойки, штрафа, судебных расходов и размера компенсации морального вреда.По итогам рассмотрения дела мировым судом вынесено решение о взыскании с продавца в пользу покупателя холодильника денег за товар ненадлежащего качества — 42 549 рублей, неустойки в 50 549 рублей, убытков 4 800 рублей, процентов за пользование кредитом 3 410 рублей, компенсации морального вреда в 1 500 рублей, расходов на представителя 10 000 рублей, а также штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 10 000 рублей. А всего продавец должен выплатить 122 808 рублей.