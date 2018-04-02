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Липчан просят пользоваться Октябрьским и Троицким мостами

25 2078
#Петровский мост #пробки
Липчан просят пользоваться Октябрьским и Троицким мостами

Два моста - свободны, на Петровском - пробка

Движение на подъездах к Петровскому мосту сегодня утром в «час пик» было затруднено. Очередь из легковых автомобилей и автобусов выстроилась в месте соединения улиц Октябрьской, Первомайской и Карла Маркса, где сливаются три транспортных потока. В это время не загруженными оставались Октябрьский и Троицкий мосты.

Липчан убедительно призывают выбирать для проезда транспортные развязки, альтернативные Петровскому мосту. Как известно, в связи с реконструкцией на новой части путепровода организовано двустороннее движение. В существующих условиях в «часы пик» резерв пропускной способности здесь отсутствует, тогда как есть возможность проехать по другим, более свободным магистралям.

Оценить степень загруженности Петровского моста и прилегающих к нему улиц липчане могут через интернет-ресурс. Дорожную ситуацию в режиме онлайн отслеживают 16 камер видеонаблюдения. Сервис camera.lipetsk.ru/traffic доступен как дежурным службам города, так и автолюбителям. Кроме того, горожанам советуют пользоваться сервисами яндекс.пробки и яндекс.транспорт, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

25 2078
#Петровский мост #пробки

Комментарии (25)

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Злата

9 минут назад
Водитель, сегодня в 8.30 тоже самое сделал 325 автобус, а наше доблестное нам сидело рядом в машине и наблюдало за всем этим безобразием
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Козявка

18 минут назад
Предлагаю на время ремонта Петровского моста городскую администрацию переселить в район Новолипецка. А лучше на площадь Мира. Вмиг всё разрешится. Кто ЗА! Голосуем!!!
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На время ремонта

21 минуту назад
В столовой водку продавать нужно. На автобус люде пересядут.
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Шиша

30 минут назад
Игорь, в точку
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Гость

34 минуты назад
Padko, достал рекламой
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Плевать

39 минут назад
Иван, так со своего любимого сфинктера и спроси...
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Иван

42 минуты назад
А топливо компенсировать кто будет? Объезд не малый.
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Ха-ха

48 минут назад
Действительно, а причем здесь Троицкий мост?! Хотя, в Воронеже еще есть три моста и в Добром один. Прорвемся!
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Дмитрий

56 минут назад
А причём тут Троицкий мост ?
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Плевать

58 минут назад
Бензин надо по 100 рублей делать, не буди лихо!!! Сделают...ОСМОТР газовой плиты ,ради твоей безопасности два раза в год,по 422 руб. сделали,и тут сделают. Турция только две ветки ,из четырёх,разрешила...Китай свой сланцевый разрабатывать будет,да и Туркмения к ним поближе..так что нам ещё и не такое сделают ...
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