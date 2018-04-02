Липчан просят пользоваться Октябрьским и Троицким мостами

Два моста - свободны, на Петровском - пробка

Движение на подъездах к Петровскому мосту сегодня утром в «час пик» было затруднено. Очередь из легковых автомобилей и автобусов выстроилась в месте соединения улиц Октябрьской, Первомайской и Карла Маркса, где сливаются три транспортных потока. В это время не загруженными оставались Октябрьский и Троицкий мосты.

Липчан убедительно призывают выбирать для проезда транспортные развязки, альтернативные Петровскому мосту. Как известно, в связи с реконструкцией на новой части путепровода организовано двустороннее движение. В существующих условиях в «часы пик» резерв пропускной способности здесь отсутствует, тогда как есть возможность проехать по другим, более свободным магистралям.

Оценить степень загруженности Петровского моста и прилегающих к нему улиц липчане могут через интернет-ресурс. Дорожную ситуацию в режиме онлайн отслеживают 16 камер видеонаблюдения. Сервис camera.lipetsk.ru/traffic доступен как дежурным службам города, так и автолюбителям. Кроме того, горожанам советуют пользоваться сервисами яндекс.пробки и яндекс.транспорт, сообщает пресс-служба администрации Липецка.