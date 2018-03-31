Основная отправка липчан в армию пройдёт со второй половины июня

Стали известны особенности весенней кампании: поправивших здоровье призовут, а ещё новобранцам предстоит психологический отбор.

Завтра, 1 апреля начинается весенний призыв. Основная отправка в войска, в связи с имеющимися у граждан отсрочек по образованию, будет осуществляться со второй половины июня. Об этом сообщает управление административных органов Липецкой области.



В Липецкой области повысился показатель годности к военной службе: по итогам прошлого года он составил 82,6%, что по-прежнему, остается самым высоким показателем среди субъектов России, входящих в состав Западного военного округа. За прошлый год направлено на военную службу 2936 граждан (100% от задания), на альтернативную гражданскую службу направлено 7 граждан.Также на 100% выполнено задание по комплектованию войск водителями категории «В, С, Д, Е». Всего подготовлено и отправлено 375 специалистов.

Лучших результатов в регионе добились Лебедянский, Становлянский, Чаплыгинский, Усманский и Добровский районы.



Напомним, в весенний призыв планируется отправить 1600 новобранцев из Липецкой области. А всего по стране весной 2018 года будет призвано на военную службу и направлено для ее прохождения в Вооруженные Силы России, другие войска, воинские формирования и органы 128 тысяч человек (на 10% меньше чем весной прошлого года (142 тысячи), из них более 16,5 тысяч получивших подготовку по военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России и среднего профессионального образования.



Стали известны особенности предстоящего призыва. Как сообщает Министерство обороны России, с осеннего призыва 2017 года на военную службу призываются юноши, вступившие в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Кроме того, представители этого движения включены в состав призывных комиссий, и большинство мероприятий военно-патриотической направленности на сборных пунктах будет проводиться с их участием.



Этой весной Минобороны России приступает к комплектованию еще четырех научных рот (осенью 2017 года было укомплектовано 12 научных рот, в которых проходили службу 709 человек). Отбор в научные роты будет осуществляться путем персонального отбора в вузах и военных комиссариатах из числа наиболее талантливых призывников, склонных к научной работе.



Также продолжится комплектование и спортивных рот. Сейчас функционируют четыре спортивные роты, в которых проходят службу 380 человек.



С этого года в части категорий граждан, которые могут быть призваны на военную службу, приняты поправки на законодательном уровне. У многих молодых ребят состояние здоровья улучшилось, однако ранее законодательство не позволяло призывать их на военную службу. 29 декабря прошлого года Президентом Российской Федерации был подписан Федеральный закон № 444-ФЗ, в соответствии с которым эти граждане до достижения 27-летнего возраста могут после медицинского освидетельствования быть призванными на военную службу. Прогнозируется, что около 3 тысяч таких молодых людей смогут исполнить свой воинский долг, а после увольнения воспользоваться всеми правами и социальным гарантиями, которые им предоставляет законодательство Российской Федерации.



В целях более полного учета индивидуальных психологических особенностей новобранцев в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» внесены изменения в части, касающейся профессионального психологического отбора. Он стал обязательной составной частью как подготовки граждан к военной службе, так и призыва на военную службу, а его результаты будут учитываться призывными комиссиями при определении вида Вооруженных Сил, рода войск, в который гражданин будет направлен для прохождения военной службы.