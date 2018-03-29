Общество
53 минуты назад
В Липецке состоится конференция молодых археологов
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Юных специалистов примет вуз.
14 ноября в Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского состоится вторая всероссийская археолого-этнографическая научная конференция «Археология в исследованиях молодых». К участию приглашаются молодые ученые, аспиранты, магистранты, студенты.
Планируется работа секций каменного, бронзового, железного веков, средневековья, междисциплинарных исследований в археологии, истории науки и этнографии. Для участия в конференции необходимо до 31 мая выслать заявку на электронный адрес archkonflipetsk@mail.ru.
Мероприятие реализуется пр поддержке фонда президентских грантов, сообщают организаторы.
Планируется работа секций каменного, бронзового, железного веков, средневековья, междисциплинарных исследований в археологии, истории науки и этнографии. Для участия в конференции необходимо до 31 мая выслать заявку на электронный адрес archkonflipetsk@mail.ru.
Мероприятие реализуется пр поддержке фонда президентских грантов, сообщают организаторы.
3 212
Артурчик
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