Общество

53 минуты назад

В Липецке состоится конференция молодых археологов

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#археология #наука #конференция
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В Липецке состоится конференция молодых археологов

Юных специалистов примет вуз.

14 ноября в Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского состоится вторая всероссийская археолого-этнографическая научная конференция «Археология в исследованиях молодых». К участию приглашаются молодые ученые, аспиранты, магистранты, студенты.

Планируется работа секций каменного, бронзового, железного веков, средневековья, междисциплинарных исследований в археологии, истории науки и этнографии. Для участия в конференции необходимо до 31 мая выслать заявку на электронный адрес archkonflipetsk@mail.ru.

Мероприятие реализуется пр поддержке фонда президентских грантов, сообщают организаторы.
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#археология #наука #конференция
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Комментарии (3)

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Артурчик

26 минут назад
Хорошо, что заметка про конференцию молодых археологов, а не гинекологов - представляю фото!
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НА ФОТО

48 минут назад
Черепа с концлагерей что ли.
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Гидравлический Ампер

49 минут назад
А на фото дедегаты?
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