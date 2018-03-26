За неделю в Липецкой области зафиксировано 132 случая заболевания гриппом

118 заболевших - в Липецке

Как сообщают в пресс-центре Управления Роспотребнадзора Липецкой области, в настоящее время на территории Липецка отмечается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ умеренной интенсивности.

За неделю в Липецке было зарегистрировано 6788 случаев ОРВИ и гриппа (72,9% всех случаев по области, в т.ч. гриппа 118 случаев). Показатели заболеваемости превысили пороговые уровни среди совокупного населения на 49%, в т.ч. среди детей 3–6 лет – на 71% и 7-14 лет – на 43,6%, показатели заболеваемости среди детей 0–2 лет и взрослых – на уровне эпидпорога. В связи с сохраняющимся осложнением эпидемиологической ситуации в городе продолжаются ограничительные противоэпидемические мероприятия, введенные Постановлением главного государственного санитарного врача по Липецкой области.

В целом по области за неделю было зарегистрировано 9311 случаев ОРВИ и гриппа (в том числе 132 случая гриппа), среди обратившихся за медицинской помощью 71,2% составили дети в возрасте до 14 лет. Показатели заболеваемости превысили эпидемические пороги среди совокупного населения на 28%. Уровень госпитализации составил 4,1% против 3,8% на предыдущей неделе.

На прошедшей неделе удельный вес положительных проб, выявленных в ходе мониторинговых исследований на базе вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГиЭ в Липецкой области» материала от больных с клиникой ОРВИ и пневмоний, составил 34%, из их доля вирусов гриппа составила 20,3%, негриппозных респираторных вирусов – 13,6% соответственно (преимущественно представленных РС-вирусами и аденовирусами). Всего в области (с нарастающим итогом на 26.03.2018 г.) было выявлено 160 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, среди которых преобладает грипп А (H1N1) – 102 сл., 34 сл были связаны с гриппом А(H3N2), 17 – с гриппом В (7 сл. гриппа – в работе).



