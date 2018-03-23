Рано утром в Липецке сгорели «УАЗ Патриот», «BMW» и «Волга»

Машины вспыхнули в разных концах города.

Сегодня утром в Липецке в течение часа сгорели три автомобиля.



Первые два, «УАЗ Патриот» и «BMW», загорелись в 03:34 на улице Московской у дома №79. Огонь тушили два расчета пожарных, но к их прибытию машины горели так сильно, что спасать уже было нечего - оба автомобиля выгорели дотла.



В 04:29 на улице Зои Космодемьянской у дома №130 загорелась «Волга». Эту машину удалось спасти - огонь повредил только салон.

