Происшествия

сегодня, 07:30

Рано утром в Липецке сгорели «УАЗ Патриот», «BMW» и «Волга»

18 2914
#пожар
1
Рано утром в Липецке сгорели «УАЗ Патриот», «BMW» и «Волга»

Машины вспыхнули в разных концах города.

Сегодня утром в Липецке в течение часа сгорели три автомобиля. 

Первые два, «УАЗ Патриот» и «BMW», загорелись в 03:34 на улице Московской у дома №79. Огонь тушили два расчета пожарных, но к их прибытию машины горели так сильно, что спасать уже было нечего - оба автомобиля выгорели дотла. 

В 04:29 на улице Зои Космодемьянской у дома №130 загорелась «Волга». Эту машину удалось спасти - огонь повредил только салон.
18 2914
#пожар
1

Комментарии (18)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Губер

4 минуты назад
Какой умный мэр! Видать сам горел неоднократно....
ответить

Автолюбитель

4 минуты назад
Ищите виновников среди платных, нелегальных стоянок! Тут даже и сомневаться не приходится. Ставил во дворе дома недалеко от стоянки, что возле магазина у нас. Снимали дворники, воровали номер. Причем дворники по всему двору сняли))) Агитация товарищи!
ответить

Пушкин

4 минуты назад
Опять менты Вам виноваты! Вы паркуйте свои авто для начала правильно во дворах! А к каждой машине мента не приставишь! Да и нет их столько уже давно - оптимизация))) За что боролись..! ))
ответить

Мишаня

8 минут назад
Гараж или платная стоянка)))
ответить

Мэр

17 минут назад
Это ваша собственность. И вам за нее отвечать. Вы же свои вещи на улице не оставляете? Решили тачку купить - подумайте, где ее хранить будете.
ответить

Сергей

21 минуту назад
Каждый день горят, эээээээээээ это наверное поджигатели. Але полиция вы где?
ответить

Паше

25 минут назад
И что ты на камерах хочешь увидеть? Мужика в тёмной куртке и тёмной шапке?
ответить

Лось

28 минут назад
Ставьте в гараж к Спиридону....
ответить

1

30 минут назад
таким образом администрация борется с пробками
ответить

Спиридон

48 минут назад
В гараж ставьте.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецке пламя с горящего дома перекинулось на соседний
#пожар
11
В Липецке пламя с горящего дома перекинулось на соседний

вчера, 15:24

Происшествия
На трассе Липецк-Елец опрокинулся мусоровоз
#авария #ДТП
4
На трассе Липецк-Елец опрокинулся мусоровоз

вчера, 14:17

Происшествия
Серьезная авария на трассе Липецк-Елец
#авария #ДТП
4
Серьезная авария на трассе Липецк-Елец

вчера, 13:13

Происшествия
Бонусом к sim-картам стал доступ к банковским счетам
#кража #абонент
2
Бонусом к sim-картам стал доступ к банковским счетам

вчера, 10:37

Происшествия
Домушники из Тамбова пойдут под суд в Липецке
#кража
3
Домушники из Тамбова пойдут под суд в Липецке

вчера, 10:20

Происшествия
Житель области пытался расчленить тело приятеля, но уснул
#убийство
15
Житель области пытался расчленить тело приятеля, но уснул

вчера, 09:46

Происшествия