Происшествия
сегодня, 07:30
Рано утром в Липецке сгорели «УАЗ Патриот», «BMW» и «Волга»
Машины вспыхнули в разных концах города.
Сегодня утром в Липецке в течение часа сгорели три автомобиля.
Первые два, «УАЗ Патриот» и «BMW», загорелись в 03:34 на улице Московской у дома №79. Огонь тушили два расчета пожарных, но к их прибытию машины горели так сильно, что спасать уже было нечего - оба автомобиля выгорели дотла.
В 04:29 на улице Зои Космодемьянской у дома №130 загорелась «Волга». Эту машину удалось спасти - огонь повредил только салон.
Первые два, «УАЗ Патриот» и «BMW», загорелись в 03:34 на улице Московской у дома №79. Огонь тушили два расчета пожарных, но к их прибытию машины горели так сильно, что спасать уже было нечего - оба автомобиля выгорели дотла.
В 04:29 на улице Зои Космодемьянской у дома №130 загорелась «Волга». Эту машину удалось спасти - огонь повредил только салон.
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