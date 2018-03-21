Из-за карантина пересмотрят график каникул в некоторых школах Липецка

Кроме того, с завтрашнего дня отменяются массовые культурно-спортивные мероприятия с участием школьников.

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ во всех общеобразовательных организациях города с 23 марта будет приостановлен учебный процесс . Соответствующий приказ подготовлен профильным департаментом на основании постановления главного государственного санитарного врача по Липецкой области Владимира Бондарева от 21 марта о мерах по купированию подъема заболеваемости в Липецке.

По данным официального сайта территориального органа Роспотребнадзора, на сегодняшний день в областном центре среди совокупного населения эпидемические пороги превышены в 1,4 раза, среди детей 7-14 лет – в 1,5 раза. Ежедневно регистрируется более 20 новых лабораторно подтвержденных случаев гриппа, вызванного вирусами подтипов A(H1N1) и A(H3N2).

Как сообщил председатель департамента образования Александр Мочалов, с четверга отменяется проведение массовых культурно-спортивных мероприятий с участием воспитанников образовательных учреждений, как в Липецке, так и выездных. Примерно в половине школ города начинающийся 23 марта карантин выпадает на период весенних каникул, их график будет пересмотрен. При благоприятном развитии ситуации занятия в липецких школах возобновятся 2 апреля.

Дома творчества и детские сады будут работать в привычном режиме. Однако в этих учреждениях усилят контроль на входе, активизируют так называемые фильтры, где проверяют состояние здоровья посещающих их детей.