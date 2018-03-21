В Липецке на улице Катукова напали на 37-летнего мужчину

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Сегодня около 17.00 в Липецке на улице Катукова у хлебозавода №5 произошло нападение на 37-летнего мужчину.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в нападении подозреваются трое мужчин в возрасте 25-30 лет.

- Уточняются обстоятельства происшествия, - рассказали в пресс-службе. - Просим свидетелей происшествия позвонить по телефонам 36-91-60 и 43-20-22, а водителей - предоставить записи автомобильных видеорегистраторов.







