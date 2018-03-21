Происшествия

сегодня, 18:05

В Липецке на улице Катукова напали на 37-летнего мужчину

4 2495
#стрельба
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В Липецке на улице Катукова напали на 37-летнего мужчину

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Сегодня около 17.00 в Липецке на улице Катукова у хлебозавода №5 произошло нападение на 37-летнего мужчину.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в нападении подозреваются трое мужчин в возрасте 25-30 лет.

- Уточняются обстоятельства происшествия, - рассказали в пресс-службе. - Просим свидетелей происшествия позвонить по телефонам 36-91-60 и 43-20-22, а водителей -  предоставить записи автомобильных видеорегистраторов.



4 2495
#стрельба
4

Комментарии (4)

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Оля

7 минут назад
Я без газового балона не шагу,насильников много.
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Игорь

10 минут назад
Ищите их на 19м, там куча пивнух с гопниками.
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шерше ля

16 минут назад
Фам
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Вывод

сегодня, 18:21
Без пушки лучьше не ходить.
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