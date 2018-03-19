Липчан предупреждают об опасности выхода на лёд

В регионе стартовало профилактическое мероприятие.

Управлением государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области проводится профилактическое мероприятие «Внимание – тонкий лёд!».



- Весенний лёд коварен, ведь днём, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, он становится очень слабым, хотя и сохраняет достаточную толщину. В период потепления при среднесуточной температуре, превышающей ноль градусов в течение трёх дней, прочность льда снижается на 25%, - отмечает Управление административных органов Липецкой области.



По сообщению УГПСС Липецкой области, в рамках профилактического мероприятия с детьми проводятся профилактические беседы по правилам безопасного поведения вблизи водоёмов в период межсезонья с демонстрацией средств спасения».



Чтобы избежать опасности, запомните: безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 см;

переходить водоемы нужно в местах, где оборудованы специальные ледовые переправы. В местах, где ледовые переправы отсутствуют, при переходе обязательно проверяйте прочность льда палкой или пешней (пешня́ - маленький лом для создания прорубей c (обычно) деревянной ручкой); при групповом переходе расстояние между пешеходами должно быть не менее 5-6 метров;

пересекать водоемы на автотранспорте можно только по санкционированным ледовым переправам.



Если беда всё-таки случилась, и вы провалились под лёд, оказавшись в холодной воде: не паникуйте, не делайте резких движений, дышите, как можно глубже и медленнее; раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, предав телу горизонтальное положение по направлению течения; попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед;

выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту сторону, откуда шли, ведь там лед уже был вами проверен на прочность.



В жизни бывают разные ситуации, и может так случится, что кому-то понадобится именно ваша помощь:

если беда произошла недалеко от берега, и пострадавший способен к активным действиям, ему нужно бросить веревку, шарф, подать длинную палку, доску, лестницу; сообщите пострадавшему криком, что идете на помощь, что придаст ему силы, уверенности и надежду на скорое спасение; для обеспечения прямого контакта с пострадавшим к нему можно подползти, подать руку или вытащить за одежду. В этой работе одновременно могут принимать участие несколько человек. Не подползайте на край пролома, держите друг друга за ноги;

для обеспечения безопасности необходимо использовать подручные средства: доску, шест, веревку; действовать необходимо решительно, смело, быстро, поскольку пострадавший теряет силы, замерзает и может погрузиться в воду.

После всего доставьте пострадавшего в теплое место и окажите ему помощь (снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченным в спирте или водке суконным материалом или руками, напоите пострадавшего горячим чаем). Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь, так как в подобных случаях это может привести к летальному исходу.