В Липецке запретили торговлю домашними животными

Причина — угроза распространения бешенства.

Глава администрации Липецкой области подписал еще 21 постановление о введении ограничительных мер по распространению в регионе бешенства. В четырех случаях карантин касается Липецка.



Бешеные животные были обнаружены на улицах Бунина, Липецкой и Астраханская, а также в СНТ «Дачный-3». В трех случаях заболевшие питомцы найдены в частных хозяйствах, например в квартире многоэтажки на Бунина, 9. Теперь в течение двух месяцев на территории садового товарищества «Дачный-3», на улицах Бунина, Усманская, Архангельская, Силикатная, Асфальтная, Кибальчича и Привокзальная введен ряд ограничений. На этот период запрещено ввозить и вывозить питомцев за пределы карантинной зоны, натаскивать и выводить животных, торговать ими.



Контроль за ситуацией возложен на управление ветеринарии Липецкой области. Заметим, что число попавших под карантин по бешенству животных территорий региона с начала года достигло сотни.