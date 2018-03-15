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ЦБ РФ лишил лицензии банк «Кредит Экспресс»‍

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#Банк #лицензия #ЦБ РФ
ЦБ РФ лишил лицензии банк «Кредит Экспресс»‍

Центральный банк с 15 марта отзывает лицензию на осуществление банковских операций у ростовского банка «Кредит Экспресс». Сообщение размещено на сайте регулятора.

Банк России с 15 марта отозвал лицензию на осуществление операций у "Кредит Экспресс" (Ростов-на-Дону), - говорится в сообщении регулятора.

Решение принято в связи с неисполнением организацией требований российского законодательства и нормативных актов ЦБ. Последние регулируют работу, в том числе в области противодействия "отмыванию" доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также регулятор учитывает наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, - передает РИА-Новости.

"Надлежащая оценка <…> выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) кредитной организации и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)", — сказано в сообщении.

Отмечается, что ЦБ неоднократно применял в отношении банка "Кредит Экспресс" меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Однако руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее работы. Сейчас назначена временная администрация.

"Кредит Экспресс" является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк занимал 372-е место в России.

Помимо Ростова у «Кредит Экспресс» были отделения в Москве и Иркутске. В иркутском отделении прокомментировали ситуацию.

— К сожалению, мы действительно закрываемся. С 21 марта на сайте «Кредит Экспресс» появится информация для вкладчиков, а все выплаты начнутся 29 марта, — пояснили в иркутском отделении.

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#Банк #лицензия #ЦБ РФ

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