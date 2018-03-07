Общество

вчера, 16:54

В Липецкой области забракованы 38 партий рыбы

10 1503
#рыба #Роспотребнадзор
В Липецкой области забракованы 38 партий рыбы

Виновные оштрафованы более чем на полмиллиона рублей.

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в прошлом году было проведено 98 плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере реализации на потребительском рынке рыбной продукции.

На соответствие требованиям нормативной документации по содержанию глазури исследовано 57 проб рыбной продукции. Все пробы отвечали требованиям законодательства.

По содержанию фосфатов все исследованные пробы также соответствовали требованиям технического регламента.

В ходе проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по обороту продукции из водных биоресурсов были выявлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей, в том числе несоблюдение температуры хранения рыбной продукции; отсутствие сопроводительной документации при реализации рыбной продукции; неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещения.

Всего в прошлом году было забраковано некачественной и опасной рыбной продукции в количестве 38 партий общим весом 71 килограмм.

В отношении виновных лиц вынесено 87 постановлений о назначении наказания в виде административных штрафов на общую сумму более 500 тысяч рублей. Выявленные нарушения квалифицировались по следующим статьям КоАП РФ: 14.43 ч. 1, 14.43.ч.2, 14.8 ч.1, 14.15, 6.4, 6.6.
10 1503
#рыба #Роспотребнадзор

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Местный

сегодня, 00:21
Мишка, осталось подкачать ум
ответить

Мишка

вчера, 23:51
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
ответить

рыбак

вчера, 21:22
короче рыбу купленную жрать нельзя и ловить щуку запретили, завтра скажут затените пояса потуже!
ответить

овод

вчера, 20:50
Эффективно чёрт возьми работает Липецкий Роспотребнадзор , аж целый 71кг. рыбы забраковано за прошедший год, и ещё об этом официально сообщают. Дурдом полный.
ответить

ЮЛИЮ. ДЕМИНА ШИЗОВРИНИЯ

вчера, 20:37
Больной человек пожизни дурдом
ответить

ЮЛИЮ. ДЕМИНА ШИЗОВРИНИЯ

вчера, 20:36
Больной человек пожизни дурдом
ответить

ПРОВЕРИТЬ СВЕЖО МАРОЗОВАЯ

вчера, 20:34
Площадь МИРА где МАГНИТ торгует. Карп,карась где ееловиле не. извесно Убрать чтобы нетровить людей
ответить

дед Пихто

вчера, 20:02
гость, магазин на Депутатской 83 ничем не хуже любого супермаркета. Товар даже лучше., чем в супермаркетах или на рынке. То, что помещение маловато, это да.
ответить

Липчанин

вчера, 18:24
В Липецке акулу купить можно?)
ответить

гость

вчера, 18:11
проверьте пожалуйста магазин торгующий рыбой по адресу ул. Депутатская 83. на углу в подвале. вообще можно такой продукцией торговать. по моему там на месте и солят и торгуют.
ответить

Еще в рубрике

Бракованные больничные обошлись в 419 тыс. рублей
#больничные листы
6
Бракованные больничные обошлись в 419 тыс. рублей

вчера, 18:15

Общество
В Липецке закрывают 348 маршрут
#транспорт
26
В Липецке закрывают 348 маршрут

вчера, 18:00

Общество
Победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады стали 60 школьников
#образование #олимпиада
Победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады стали 60 школьников

вчера, 17:29

Общество
Финал конкурса «Учитель года Липецкой области» стартует 14 марта
#Учитель года #образование
Финал конкурса «Учитель года Липецкой области» стартует 14 марта

вчера, 17:14

Общество
В Грязях прошли мероприятия в память бойца 6 роты ВДВ Псковской дивизии
#Роман Пахомов
16
В Грязях прошли мероприятия в память бойца 6 роты ВДВ Псковской дивизии

вчера, 16:58

Общество
Елецкие школьники смогут найти себя на ярмарке
#вакансии #профессия #работа
1
Елецкие школьники смогут найти себя на ярмарке

вчера, 16:17

Общество