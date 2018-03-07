В Липецкой области забракованы 38 партий рыбы

Виновные оштрафованы более чем на полмиллиона рублей.

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в прошлом году было проведено 98 плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере реализации на потребительском рынке рыбной продукции.



На соответствие требованиям нормативной документации по содержанию глазури исследовано 57 проб рыбной продукции. Все пробы отвечали требованиям законодательства.



По содержанию фосфатов все исследованные пробы также соответствовали требованиям технического регламента.



В ходе проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по обороту продукции из водных биоресурсов были выявлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей, в том числе несоблюдение температуры хранения рыбной продукции; отсутствие сопроводительной документации при реализации рыбной продукции; неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещения.



Всего в прошлом году было забраковано некачественной и опасной рыбной продукции в количестве 38 партий общим весом 71 килограмм.



В отношении виновных лиц вынесено 87 постановлений о назначении наказания в виде административных штрафов на общую сумму более 500 тысяч рублей. Выявленные нарушения квалифицировались по следующим статьям КоАП РФ: 14.43 ч. 1, 14.43.ч.2, 14.8 ч.1, 14.15, 6.4, 6.6.