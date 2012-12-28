84-летний ельчанин судился с салоном красоты и выиграл

К балкону квартиры пенсионера примыкает козырек с вывеской салона красоты.

Елецкий городской суд рассмотрел иск 84-летнего пенсионера к индивидуальному предпринимателю — хозяину салона красоты.К балкону квартиры ельчанина примыкает козырек с вывеской салона красоты, который сделан таким образом, что там накапливается снег, наледь, листва и другой мусор. В результате намокает кирпичная кладка стен, разрастается плесень в месте примыкания козырька, происходит выветривание температурного шва здания.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, пенсионер пожаловался в суд на нарушение его права на благоприятные и безопасные условия проживания, на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.Ещё до рассмотрения этого дела в суде в адрес хозяина салона красоты управляющей компанией и администрацией Ельца неоднократно направлялись предписания с требованием привести козырек в надлежащее состояние и своевременно производить его очистку от снега, наледи и мусора. Но ничего не менялось. Пенсионер также предоставил в суд заключение специалиста, в котором говорилось, что конструкция козырька выполнена с отступлением от требований нормативно-технической документации, что влечет негативные последствия для внешних стен многоквартирного дома.В результате суд обязал собственника салона красоты до 1 июня этого года изменить конструкцию козырька с вывеской салона красоты, расположенного на первом этаже жилого многоквартирного дома, чтобы она исключала негативное воздействие.