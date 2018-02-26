Немецкие СМИ высказались о победе россиян в хоккее на ОИ-2018

Немецкие издания активно обсуждают финальный хоккейный матч Игр-2018 между олимпийскими спортсменами из России (OAR) и сборной Германии, который закончился победой россиян со счетом 4:3. По мнению журналистов газеты Bild, такого поражения у немецкой национальной сборной еще не было.





"Так горько, но так здорово! Так круто мы еще никогда не проигрывали", – говорится в статье.



В материале подчеркивается, что россияне были фаворитами, однако немцы навязали настоящую борьбу и играли с большим энтузиазмом.



Российские хоккеисты обыграли немцев со счетом 4:3 и впервые в истории завоевали олимпийское золото. В 1992 году первое место заняла объединенная команда стран бывшего СССР. До этого на Играх семь раз одерживали победу советские спортсмены.



По результатам турнира немецкая сборная получила серебряные медали, а сборная Канады – бронзовые.

Немецкое издание Bild опубликовало новость о поражении национальной сборной по хоккею в финальном матче Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане, - передает РИА-Новости "Так горько, но так здорово! Так круто мы еще никогда не проигрывали", – говорится в статье.В материале подчеркивается, что россияне были фаворитами, однако немцы навязали настоящую борьбу и играли с большим энтузиазмом.Российские хоккеисты обыграли немцев со счетом 4:3 и впервые в истории завоевали олимпийское золото. В 1992 году первое место заняла объединенная команда стран бывшего СССР. До этого на Играх семь раз одерживали победу советские спортсмены.По результатам турнира немецкая сборная получила серебряные медали, а сборная Канады – бронзовые.