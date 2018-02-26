вчера, 18:43
Немецкие СМИ высказались о победе россиян в хоккее на ОИ-2018
Немецкие издания активно обсуждают финальный хоккейный матч Игр-2018 между олимпийскими спортсменами из России (OAR) и сборной Германии, который закончился победой россиян со счетом 4:3. По мнению журналистов газеты Bild, такого поражения у немецкой национальной сборной еще не было.
"Так горько, но так здорово! Так круто мы еще никогда не проигрывали", – говорится в статье.
В материале подчеркивается, что россияне были фаворитами, однако немцы навязали настоящую борьбу и играли с большим энтузиазмом.
Российские хоккеисты обыграли немцев со счетом 4:3 и впервые в истории завоевали олимпийское золото. В 1992 году первое место заняла объединенная команда стран бывшего СССР. До этого на Играх семь раз одерживали победу советские спортсмены.
По результатам турнира немецкая сборная получила серебряные медали, а сборная Канады – бронзовые.
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