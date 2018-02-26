В мире

вчера, 18:43

Немецкие СМИ высказались о победе россиян в хоккее на ОИ-2018

16 11325
#Германия #СМИ #хоккей
4
Немецкие СМИ высказались о победе россиян в хоккее на ОИ-2018

Немецкие издания активно обсуждают финальный хоккейный матч Игр-2018 между олимпийскими спортсменами из России (OAR) и сборной Германии, который закончился победой россиян со счетом 4:3. По мнению журналистов газеты Bild, такого поражения у немецкой национальной сборной еще не было.

Немецкое издание Bild опубликовало новость о поражении национальной сборной по хоккею в финальном матче Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане, - передает РИА-Новости.

"Так горько, но так здорово! Так круто мы еще никогда не проигрывали", – говорится в статье.

В материале подчеркивается, что россияне были фаворитами, однако немцы навязали настоящую борьбу и играли с большим энтузиазмом.

Российские хоккеисты обыграли немцев со счетом 4:3 и впервые в истории завоевали олимпийское золото. В 1992 году первое место заняла объединенная команда стран бывшего СССР. До этого на Играх семь раз одерживали победу советские спортсмены.

По результатам турнира немецкая сборная получила серебряные медали, а сборная Канады – бронзовые.
16 11325
#Германия #СМИ #хоккей
4

Комментарии (16)

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Колямба

24 минуты назад
круче финала в моей жизни еще не было! С победой над немчурой и 26 летним перерывом! УРА товарищи! УРА! Теперь МОКУ надо обьявить что это не честно! Наверняка это допинг и клюшки были с электрошокерами ))
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Ravil30rus

45 минут назад
Дебилы!!! Там все уже заранее определенно и фаворит был известен задолго до этого события!
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Юлия

47 минут назад
Илья , ахаха. В точку прям))
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роберт

сегодня, 02:25
Молодцы ,есть порох в пороховницах! Заслуживают уважения так держать! Уфа Роберт у там есть спорт !!!!
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Елена Иванова -Студеникина

сегодня, 01:54
Очень мы с мужем Очень Очень Рады за наших ребят он в сердечник попал в реонимацию но и там полу живые люди причём все и женщины и мужики медсёстры и врачи и мы и все больные .Кричали Вам ребята Ура .Мы Вами очень Гордимся!!! Привет из Ейска мы Вас Уважаем Это Даже больше Чем Любим !!!
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.Waldemar. Kaftan

сегодня, 00:48
ПХЁНЧХАН 2018 Немецкие СМИ назвали игру с Россией «самым крутым поражением»‍".....ИНОСТРАНЦЫ ОБ УМОПОМРАЧИТЕЛЬНОЙ ПОБЕДЕ КРАСНОЙ МАШИНЫ И ЗОЛОТЕ ОЛИМПИАДЫ: "ЭТО БЫЛО ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ!""........СКОРЕЕ ЭТО БЫЛА ВТОРАЯ "СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА-2".......:РОССИЯ ПРОИГРЫВАЛА 2:3.....,НО,БРОСИВШИСь ГРУДьЮ НА АМБРАЗУРЫ НЕМЦЕВ...., СУМЕЛА ВЫРОВНЯТь 3:3 В ПОСЛЕДНИЕ СЕКУНДЫ ОСНОВНОГО ВРЕМЕНИ ,А ЗАТЕМ В ДОБАВОЧНОЕ ВРЕМЯ ВЫРВАЛА ПОБЕДУ 4:3.....ВИВАТ РОССИЯ!!
ответить

waldi

сегодня, 00:45
ПХЁНЧХАН 2018 Немецкие СМИ назвали игру с Россией «самым крутым поражением»‍".....ИНОСТРАНЦЫ ОБ УМОПОМРАЧИТЕЛЬНОЙ ПОБЕДЕ КРАСНОЙ МАШИНЫ И ЗОЛОТЕ ОЛИМПИАДЫ: "ЭТО БЫЛО ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ!""........СКОРЕЕ ЭТО БЫЛА ВТОРАЯ "СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА-2".......:РОССИЯ ПРОИГРЫВАЛА 2:3.....,НО,БРОСИВШИСь ГРУДьЮ НА АМБРАЗУРЫ НЕМЦЕВ...., СУМЕЛА ВЫРОВНЯТь 3:3 В ПОСЛЕДНИЕ СЕКУНДЫ ОСНОВНОГО ВРЕМЕНИ ,А ЗАТЕМ В ДОБАВОЧНОЕ ВРЕМЯ ВЫРВАЛА ПОБЕДУ 4:3.....ВИВАТ РОССИЯ!!
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Ссср

сегодня, 00:04
Играли как команда Третьяка советского спорта, Заставили уважать нашу Родину!
ответить

Еёа

вчера, 23:22
Наталья,
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Наталья

вчера, 20:55
Илья , В шайбе)))
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