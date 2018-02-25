Общество

сегодня, 12:27

В понедельник на нескольких улицах Липецка будут перебои с водой

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#отключение воды
В понедельник на нескольких улицах Липецка будут перебои с водой

ЛГЭК сообщает, что для производства работ на сетях водоснабжения 26 фвраля будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям, а также возможно повышение мутности питьевой воды после окончания работ:

1. с 09:00 до 15:00 ул. Писарева, 37 (школа №37);

ул. Светлова, 29 (школа-интернат);

ул. Ярославская, 13 (д\с №12);

частный сектор: ул. Писарева, ул. Постышева, ул. Олимпийская, ул. Варшавская, ул. Зорге, ул. Бурлакова, ул. Добровская, ул. Патриотическая, ул. Дачная, ул. Комсомольская, ул. Тихая, ул. Светлова, ул. Ярославская, ул. 1-я Лесная, ул. Артема, ул. Железногорская в связи  с переключением водоснабжения в ВНС Дачный на ВНС Матырский.

Подвоз воды: ул. Писарева, 37 (школа №37), ул. Светлова, 29 (школа-интернат), ул. Ярославская, 13 (д\с №12).

1 1693
#отключение воды

Комментарии (1)

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5320

сегодня, 12:32
перебои и не прекращались
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