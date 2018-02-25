Общество

вчера, 15:24

В Липецкой области железнодорожный состав столкнулся с грузовиком

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#авария #ДТП
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В Липецкой области железнодорожный состав столкнулся с грузовиком

Поезд уже отогнали с путей.

Сегодня в 12:35 на нерегулируемом железнодорожном переезде возле станции Байгора в Грязинском районе произошло столкновение грузового автомобиля «КамАЗ» с грузовым железнодорожным составом №3431. 

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, на месте аварии работали спасатели. Схода вагонов нет. Пути не повреждены. 

В 14.15 железнодорожные пути были освобождены, состав № 3431 находится на запасном пути станции Байгора.

3 2978
#авария #ДТП
2

Комментарии (3)

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Марина Русанова

вчера, 23:18
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Нечему удивляться

вчера, 18:09
Водитель с будуна был
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5320

вчера, 15:42
слава богу без постродавших
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