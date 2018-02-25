В Липецкой области железнодорожный состав столкнулся с грузовиком

Поезд уже отогнали с путей.

Сегодня в 12:35 на нерегулируемом железнодорожном переезде возле станции Байгора в Грязинском районе произошло столкновение грузового автомобиля «КамАЗ» с грузовым железнодорожным составом №3431.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, на месте аварии работали спасатели. Схода вагонов нет. Пути не повреждены.

В 14.15 железнодорожные пути были освобождены, состав № 3431 находится на запасном пути станции Байгора.