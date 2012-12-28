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58 минут назад

Со счета 22-летней ельчанки пропали 51 500 рублей — подозревают её 20-летнего сожителя

Молодому мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

28 февраля в Ельце в полицию обратилась 22-летняя женщина с заявлением о том, что 15 февраля у нее с банковского счета похитили 51 500 рублей.

Как сообщает ОМВД России по Ельцу, в краже денег со счёта подозревают сожителя женщины — неработающего, ранее судимого 20-летнего жителя Елецкого района.

По версии следствия, деньги со счёта сожительницы он отправил своему знакомому, которому сообщил, что у него возникли проблемы с банковской картой и попросил просьбой о переводе на его счет. Тот согласился помочь и передал снятые деньги.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Молодому мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
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