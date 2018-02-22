Погода в Липецке

вчера, 17:26

Вторая половина недели в Липецкой области будет аномально холодной

5 2502
#похолодание
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Вторая половина недели в Липецкой области будет аномально холодной

В период 22-27 февраля на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление — аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха 15-19 градусов мороза, что на 7-12 градусов ниже средних многолетних значений.

В целом в ближайшие трое суток на территории региона ожидается аномально холодная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью понизится в отдельных районах до 28 градусов мороза. Среднесуточные температуры воздуха составят 22 февраля — 16-18 градусов мороза, что на 7-10 градусов ниже климатической нормы, 23 и 24 февраля температура продолжит падать до среднесуточных 18-20 градусов мороза, что на 10-12 градусов ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер ночью переменный, днем северный 4-9 м/сек. Температура ночью -16 -21 градусов, при прояснениях до -24, днем от 10 до 15 градусов мороза. 

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 21 до 23 градусов мороза, днем от 11 до 13 градусов мороза. 

Самым теплым 22 февраля в Липецке был в 2002 году: +4 градуса, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1912 году — 34 градуса мороза.



 

5 2502
#похолодание
3

Комментарии (5)

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Неавтофанат

вчера, 22:40
Проверим новый ОТ на вшивость.
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Дед Мороз

вчера, 19:21
В чём аномалия не пойму? Зимой холодно? Ну вы даёте)))
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Ч.

вчера, 18:15
Разве это минус ? Правильно пишет "Не смешите ".
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Не смешите

вчера, 17:54
Аномально холодная погода это когда ниже 30. А во второй половине недели будет обычная погода -11-13
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777

вчера, 17:50
Отрицательная аномалия конца Февраля может аукнуться невероятным повышением температуры в конце марта до +16+21 градусов активизации всего живого.
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