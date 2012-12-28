Липчанку обманули на 540 тысяч рублей под предлогом перезаключения договора на оказание услуг связи
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Происшествия
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сегодня, 16:06
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За праздничные выходные в Липецкой области задержали 55 пьяных за рулём
С 22 по 25 февраля усиленно выявляли нетрезвых водителей.
«За управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. А возврат удостоверений лишённым прав водителям осуществляется только после проверки знания ими правил дорожного движения», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Если водитель повторно сел за руль пьяным или отказался от медицинского освидетельствования, то ему грозит штраф до трехсот тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до четырехсот часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.
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