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553
сегодня, 16:06
5

За праздничные выходные в Липецкой области задержали 55 пьяных за рулём

С 22 по 25 февраля усиленно выявляли нетрезвых водителей.

Сотрудники Госавтоинспекции с 22 по 25 февраля задержали 55 водителей в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, в том числе трое попались на таких нарушениях повторно, за что им грозит уголовная ответственность.

«За управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. А возврат удостоверений лишённым прав водителям осуществляется только после проверки знания ими правил дорожного движения», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Если водитель повторно сел за руль пьяным или отказался от медицинского освидетельствования, то ему грозит штраф до трехсот тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до четырехсот часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.
ПДД
нарушение
пьяная езда
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Комментарии (5)

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МАЛИНА ШИП
22 минуты назад
Ужас
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цирк
29 минут назад
СПТУ-шники распоясались в корень-145 проц
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Внушаемый
39 минут назад
55 поймали,а сколько не поймали ?
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Житель
5 минут назад
всех остальных не поймали
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65+
47 минут назад
Надо по жизненно лишать прав и конфисковывать автомобиль ! Пьяный за рулём или под наркотой потенциальный убийца .
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