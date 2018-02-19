Общество

сегодня, 12:14

В Липецкой области стартует акция «Экология глазами детей»

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#экологи
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В Липецкой области стартует акция «Экология глазами детей»

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области совместно с управлением образования и науки региона объявляют о старте областной экологической акции «Экология глазами детей"

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области предлагает учащимся нашей области поучаствовать в инновационном, интересном и разнообразном мероприятии, которое будет наполнено индивидуальными мыслями, интересными идеями, проектными решениями, красочными рисунками и фотографиями подрастающего поколения.

Одним из направлений данной акции является создание проектов экологических троп на территории Липецкой области. Лучшие проекты будут рекомендованы для последующего практического использования при обустройстве экологических троп, в том числе на ООПТ Липецкой области.

Одновременно с выполнением работ по созданию экологических троп, в рамках данной акции предусмотрена деятельность учащихся общеобразовательных учреждений региона по трем направлениям: «Красная книга Липецкой области глазами детей», «Заметки юных экологов», учебно-исследовательский проект «Изучая, предлагай».

Лучшие работы участников областной экологической акции «Экология глазами детей» войдут в сборники творческих работ и будут переданы авторам, а также в учреждения культуры и образования области. 

С Положением акции можно ознакомиться на сайте управления экологии и природных ресурсов Липецкой области в разделе "Экологическое просвещение".

242
#экологи
1

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