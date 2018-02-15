42 нарушения природоохранного законодательства выявлено в Липецкой области в январе

Должностных лиц оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Специалисты управления экологии и природных ресурсов Липецкой области в январе осуществили 116 мероприятий по контролю за соблюдением требований природоохранного законодательства. Выявлено 42 нарушения, 90 % которых устранены в ходе проведения проверок. Административное наказание в виде штрафов назначено 25 виновным лицам на общую сумму 314,5 тысяч рублей, сообщили в управлении экологии.

Наиболее частыми нарушениями, выявленными при проверках, являются отсутствие нормативно-разрешительной документации на природопользование и невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, сброс отходов на почву, отсутствие планов природоохранных мероприятий.

В январе 2018 года государственными инспекторами госнадзора управления экологии и природных ресурсов Липецкой области обследована 31 зона санитарной защиты водозаборных скважин, 4 особо охраняемых природных территории, 18 водных объектов и 4 карьера.

При проверке соблюдения требований природоохранного законодательства в части охраны атмосферного воздуха в деятельности юридического лица ООО «Межрегиональная Инвестиционная Компания» выявлено отсутствие разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. По итогам проверочных мероприятий должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 40 тыс. рублей.

В течение января текущего года рассмотрено 33 обращения граждан и организаций. В ходе рассмотрения данных обращений, государственными инспекторами госнадзора управления экологии и природных ресурсов Липецкой области проведено 3 административных расследования.

В результате в деятельности ООО «Межрегиональная Инвестиционная Компания» (переработка шлаковой продукции), ООО «ДМПК» «Лев Толстовская», ООО «Донская Нива» выявлены нарушения требований природоохранного законодательства: в части охраны атмосферного воздуха - отсутствие разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух; в части охраны недр (песок, подземные воды) - пользование недрами без лицензии. Должностные лица данных организаций привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 100 тыс. рублей.



Администрация области уделяет большое внимание осуществлению государственного надзора за выполнением экологических правил и норм всеми субъектами, деятельность которых связана с использованием природных ресурсов или влияет на состояние окружающей природной среды.

Фото: ekolip.ru