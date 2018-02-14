Экономика

вчера, 18:16

Мороженая рыба в Липецкой области подорожала, а охлажденная и живая — подешевела

7 640
#цены
Мороженая рыба в Липецкой области подорожала, а охлажденная и живая — подешевела

В среднем цены на продовольственные товары в Липецкой области в январе не изменились.

Так, подорожала плодоовощная продукция на 3%: картофель стал дороже на 8%, овощи на 5%, цены на фрукты выросли незначительно — на 1%. Мороженая неразделанная рыба подорожала на 3%, икра лососевых рыб – на 2%, кексы, рулеты, торты - на 1%. Вместе с тем снизились цены на живую и охлажденную рыбу - на 7%, яйца, питьевое пастеризованное молоко – на 3%, сливочное масло, соленую сельдь - на 2%. Среди алкогольных напитков виноградные вина подорожали на 1%, водка и коньяк подешевели на 1% и 2,5% соответственно. 

Непродовольственные товары подорожали в январе в целом на 0,4%. Телерадиотовары и ювелирные изделия выросли в цене на 2%, топливо, пиломатериалы — на 5%, бытовые стиральные машины, декоративные ткани для изготовления штор и занавесей, чулочно-носочные изделия, стеганые одеяла, табачные изделия – на 1%-1,5%. Легковые автомобили и моторное топливо подорожали на 1%. 

Цены и тарифы на услуги в январе снизились на 0,1%. Здесь стали дешевле услуги в сфере зарубежного туризма на 3%, стоимость проезда в поездах дальнего следования - на 8%, стоимость проезда в городском автобусе в Ельце – на 4,5%. Вместе с тем на 5% стали дороже услуги бань и душевых, на 4% - услуги правового характера, на 3% - санаторно-оздоровительные услуги, на 2% - ремонт и техническое обслуживание транспортных средств. 

В целом индекс потребительских цен в январе в Липецкой области составил 100,1%, год назад — 100,6%, сообщает Липецкстат.

7 640
#цены

Комментарии (7)

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Петров

вчера, 21:58
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Хрен редьки не слаще

вчера, 20:22
А чему тут удивляться, мороженная рыба и должна быть дороже, ведь она дольше хранится свежей, а охлаждённая и живая быстро портятся, на этот товар не только надо снижать цены но и как можно быстрее его реализовать.
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Рикитави

вчера, 19:44
Толи ещё будет при такой власти.
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ДНР

вчера, 19:41
Болтуны высшей пробы.
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По случаю поста

вчера, 19:23
Вся зелень, рыба, грибы подорожают. Всё остальное НЕ подешевеет никогда.
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На фото

вчера, 18:37
Скрытая рекламма липки
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skrip

вчера, 18:35
На встрече с Путиным директор Мурманского рыбзавода что это не мыслимо что курица стоит 100руб кило а рыба 300 руб .Надо что-то менять сказал Путин.Вот вам и результат изменения не заставили себя ждать.С чем вас всех и поздравляю.
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