Мороженая рыба в Липецкой области подорожала, а охлажденная и живая — подешевела

В среднем цены на продовольственные товары в Липецкой области в январе не изменились.

Так, подорожала плодоовощная продукция на 3%: картофель стал дороже на 8%, овощи на 5%, цены на фрукты выросли незначительно — на 1%. Мороженая неразделанная рыба подорожала на 3%, икра лососевых рыб – на 2%, кексы, рулеты, торты - на 1%. Вместе с тем снизились цены на живую и охлажденную рыбу - на 7%, яйца, питьевое пастеризованное молоко – на 3%, сливочное масло, соленую сельдь - на 2%. Среди алкогольных напитков виноградные вина подорожали на 1%, водка и коньяк подешевели на 1% и 2,5% соответственно.

Непродовольственные товары подорожали в январе в целом на 0,4%. Телерадиотовары и ювелирные изделия выросли в цене на 2%, топливо, пиломатериалы — на 5%, бытовые стиральные машины, декоративные ткани для изготовления штор и занавесей, чулочно-носочные изделия, стеганые одеяла, табачные изделия – на 1%-1,5%. Легковые автомобили и моторное топливо подорожали на 1%.

Цены и тарифы на услуги в январе снизились на 0,1%. Здесь стали дешевле услуги в сфере зарубежного туризма на 3%, стоимость проезда в поездах дальнего следования - на 8%, стоимость проезда в городском автобусе в Ельце – на 4,5%. Вместе с тем на 5% стали дороже услуги бань и душевых, на 4% - услуги правового характера, на 3% - санаторно-оздоровительные услуги, на 2% - ремонт и техническое обслуживание транспортных средств.

В целом индекс потребительских цен в январе в Липецкой области составил 100,1%, год назад — 100,6%, сообщает Липецкстат.