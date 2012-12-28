Все новости
Общество
84
46 минут назад

В Чаплыгинском районе зреет свёкла

Нынешняя осень продолжает приносить сюрпризы.

Отсрочка холодов, морозов и отсутствие полноценного предзимья продолжает отражаться на вегетации растений. Так следом за созреванием гороха и продолжением его цветения в Липецке, наши читатели поделились фото взошедшей свёклы в Чаплыгинском районе.

«К новому году будет урожай!», — поделилась наша читательница.

— Повторное цветение растений считается явлением редким, но не уникальным. На осеннее цветение оказывает влияние даже не один фактор, а их совокупность. Конечно это перепады температур и влажности, засуха, сменяющаяся обилием осадков и наоборот, холодная или теплая предыдущая зима. Оказывает влияние и почва, на которой растет та или иная культура. Влияет и неправильное внесение удобрений. А бывают и мутации! Факторов очень много, но ничего удивительного в повторном цветении разных культур нет, — считает липецкий биолог Сергей Глазинов.
