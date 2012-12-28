$78,25
€90,78
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Вахтовик из Липецкой области забыл в автобусе чемодан с полумиллионом рублей и золотом
Общество
47-летняя инвестор лишилась денег сама и вогнала в огромные долги подругу
Происшествия
Четыре БПЛА уничтожены силами ПВО над Липецкой областью
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +5
Погода в Липецке
«Танк» догнал «КамАЗ»: пострадал водитель легкового автомобиля
Происшествия
Подростку из Ельца грозит до 20 лет заключения
Происшествия
Водитель из Грязей задним ходом наехал на 70-летнюю прохожую
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
Общество
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
$78,25
€90,78
Радио дача
(12+)
91.1FM
Радио Дача
91.1FM
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Вахтовик из Липецкой области забыл в автобусе чемодан с полумиллионом рублей и золотом
Общество
Четыре БПЛА уничтожены силами ПВО над Липецкой областью
Происшествия
Липецкая вечЁрка: спасенная семья, ДТП с «Танком» и стрельба в полицейского
Общество
47-летняя инвестор лишилась денег сама и вогнала в огромные долги подругу
Происшествия
Из кранов липчан продолжает сыпаться «золотой» песок, бисер и даже пошла красная «икра»
Общество
Выходные в Липецке: День матери, музыканты легендарных рок-групп и липчане на федеральном ТВ
Общество
Житель Добринского района оштрафован за спаивание подростков
Происшествия
Погода в Липецкой области остается сухой и почти безветренной
Погода в Липецке
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
Красный уровень введен в ряде округов Липецкой области и Ельце
Происшествия
Читать все
Из кранов липчан продолжает сыпаться «золотой» песок, бисер и даже пошла красная «икра»
Общество
Вахтовик из Липецкой области забыл в автобусе чемодан с полумиллионом рублей и золотом
Общество
47-летняя инвестор лишилась денег сама и вогнала в огромные долги подругу
Происшествия
Житель Добринского района оштрафован за спаивание подростков
Происшествия
В Липецкой области введен желтый уровень воздушной опасности
Происшествия
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
На улице Папина «КИА» столкнулась с пожарной машиной
Происшествия
Красный уровень введен в ряде округов Липецкой области и Ельце
Происшествия
В Чаплыгинском районе зреет свёкла
Общество
Погода в Липецкой области остается сухой и почти безветренной
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
357
42 минуты назад
Красный уровень введен в ряде округов Липецкой области и Ельце
Экстренные службы сообщают о введении красного уровня воздушной опасности в Ельце, Елецком, Долгоруковском, Становлянском, Измалковском округах.
красный уровень
0
0
2
0
0
Комментарии
Do not enter anything in this field
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с
правилами
.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.:
(4742) 35-72-96
,
35-72-91
email:
boss@gorod48.ru
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство.
Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с
письменного согласия
и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.:
(4742) 74-08-08,
77-55-88
email:
info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов
cookie
подтвердить
Комментарии