244
27 минут назад
На улице Папина «КИА» столкнулась с пожарной машиной
Пожарный автомобиль ехал на возгорание с проблесковыми маячками.
Как сообщили GOROD48 в ГУ МЧС России по Липецкой области, пожарное подразделение направлялось тушить возгорание автомобиля на проспекте Победы. Двигались с проблесковыми маячками и сиреной. На перекрестке произошло столкновение с легковым автомобилем под управлением девушки. Никто не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Загоревшийся автомобиль на проспекте Победы затушило другое подразделение пожарных.
