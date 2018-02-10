Анализ мочи на стол не мечи!

Диспансеризация-2018 в регионе пойдет по-новому: без традиционных анализов крови, общего анализа мочи и УЗИ брюшной полости и малого таза.

1 января 2018 года вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации взрослого населения России, утвержденный приказом Минздрава РФ. Как и в прошлые годы, под тотальную бесплатную, по полисам ОМС, проверку здоровья попадут не все россияне, а только те, кто родился в 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1997 годах. Как и раньше, задача очередного этапа масштабного мониторинга - раннее выявление болезней и уже существующих патологий.



А как быть, если житель Липецка родился в иные годы, но хочет узнать состояние своего здоровья?



- Такие граждане могут рассчитывать на профилактический осмотр. Для этого нужно обратиться с соответствующей просьбой к участковому терапевту в поликлинику, к которой прикреплен этот человек. Также можно пройти такие осмотры в двух Центрах здоровья, расположенных во 2-й и 7-й поликлиниках Липецка, - ответила на этот вопрос сказала Светлана Коротеева, заместитель начальника отдела по организации медицинской помощи взрослому населению облздрава.



Диспансеризация-2018, как и раньше, будет проходить в два этапа.



На первом этапе врачи предложат пациенту заполнить анкету с указанием имеющихся заболеваний, оценками характера питания, переносимых физических нагрузок, имеющихся вредных привычек, что позволит медикам оценить имеющиеся факторы риска. Врачи также должны зафиксировать антропометрические параметры человека, измерить артериальное давление. Если пациенту больше 60 лет, то измерить внутриглазное давление, сделать электрокардиографию (мужчинам от 35 лет и старше, женщинам - от 45 лет), флюорографию. Женщинам в возрасте 30-60 проведут цитологическое исследование мазка с шейки матки, мужчинам в возрасте 45-ти и 51-го года определят уровень ПСА (простатспецифического антигена) в крови.



Если по итогам первого этапа диспансеризации врач сочтет необходимым углубить обследование, то пациент будет направлен на второй этап диспансеризации, в ходе которого ему должны предложить не только дополнительные методы различных исследований, но и консультации узких специалистов. По итогу терапевт может направить пациента на дальнейшие обследования в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи.



Диспансеризация-2018 пройдет без традиционных клинического и биохимического анализов крови, общего анализа мочи и УЗИ брюшной полости и малого таза. В Минздраве считают такие исследования малоэффективными. Их заменят другими, но только по назначению участковых терапевтов при наличии у пациентов показаний и жалоб. В частности, во время диспансеризации можно будет исследовать кал на скрытую кровь, что помогает диагностировать онкологию на разных стадиях, а также специальным анализом крови на ПСА (простатспецифический антиген) у мужчин. Кстати, если по результатам диспансеризации будут показания к проведению иных методов диагностики, это будет сделано в рамках ОМС бесплатно.



Есть и другие изменения в наборе медуслуг. Так, маммография теперь обязательна, и ее могут пройти женщины 39–49 лет один раз в 3 года, а 50–70 лет - раз в два года. Станет обязательным снятие ЭКГ, но лишь с 35 лет для мужчин и с 45 лет - для женщин. В возрасте 21 года и старше можно добровольно и анонимно пройти тест на ВИЧ.



По итогам диспансеризации всем, кто ее прошел, врачи присвоят группу здоровья. Всего их три: первая - имеющие низкий риск развития неинфекционных заболеваний; вторая - с высоким риском развития заболеваний сердца и сосудов; третья - уже имеющие серьезные хронические заболевания. Пациенты второй и третьей групп подлежат обязательному диспансерному наблюдению и лечению.



фото: evrica.ru







