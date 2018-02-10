Здоровье

вчера, 15:02

Анализ мочи на стол не мечи!

17 3771
#диспансеризация
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Анализ мочи на стол не мечи!

Диспансеризация-2018 в регионе пойдет по-новому: без традиционных анализов крови, общего анализа мочи и УЗИ брюшной полости и малого таза.

1 января 2018 года вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации взрослого населения России, утвержденный приказом Минздрава РФ. Как и в прошлые годы, под тотальную бесплатную, по полисам ОМС, проверку здоровья попадут не все россияне, а только те, кто родился в 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1997 годах. Как и раньше, задача очередного этапа масштабного мониторинга - раннее выявление болезней и уже существующих патологий.

А как быть, если житель Липецка родился в иные годы, но хочет узнать состояние своего здоровья?

- Такие граждане могут рассчитывать на профилактический осмотр. Для этого нужно обратиться с соответствующей просьбой к участковому терапевту в поликлинику, к которой прикреплен этот человек. Также можно пройти такие осмотры в двух Центрах здоровья, расположенных во 2-й и 7-й поликлиниках Липецка, - ответила на этот вопрос сказала Светлана Коротеева, заместитель начальника отдела по организации медицинской помощи взрослому населению облздрава.

Диспансеризация-2018, как и раньше, будет проходить в два этапа.

На первом этапе врачи предложат пациенту заполнить анкету с указанием имеющихся заболеваний, оценками характера питания, переносимых физических нагрузок, имеющихся вредных привычек, что позволит медикам оценить имеющиеся факторы риска. Врачи также должны зафиксировать антропометрические параметры человека, измерить артериальное давление. Если пациенту больше 60 лет, то измерить внутриглазное давление, сделать электрокардиографию (мужчинам от 35 лет и старше, женщинам - от 45 лет), флюорографию. Женщинам в возрасте 30-60 проведут цитологическое исследование мазка с шейки матки, мужчинам в возрасте 45-ти и 51-го года определят уровень ПСА (простатспецифического антигена) в крови.

Если по итогам первого этапа диспансеризации врач сочтет необходимым углубить обследование, то пациент будет направлен на второй этап диспансеризации, в ходе которого ему должны предложить не только дополнительные методы различных исследований, но и консультации узких специалистов. По итогу терапевт может направить пациента на дальнейшие обследования в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи.

Диспансеризация-2018 пройдет без традиционных клинического и биохимического анализов крови, общего анализа мочи и УЗИ брюшной полости и малого таза. В Минздраве считают такие исследования малоэффективными. Их заменят другими, но только по назначению участковых терапевтов при наличии у пациентов показаний и жалоб. В частности, во время диспансеризации можно будет исследовать кал на скрытую кровь, что помогает диагностировать онкологию на разных стадиях, а также специальным анализом крови на ПСА (простатспецифический антиген) у мужчин. Кстати, если по результатам диспансеризации будут показания к проведению иных методов диагностики, это будет сделано в рамках ОМС бесплатно.

Есть и другие изменения в наборе медуслуг. Так, маммография теперь обязательна, и ее могут пройти женщины 39–49 лет один раз в 3 года, а 50–70 лет - раз в два года. Станет обязательным снятие ЭКГ, но лишь с 35 лет для мужчин и с 45 лет - для женщин. В возрасте 21 года и старше можно добровольно и анонимно пройти тест на ВИЧ.

По итогам диспансеризации всем, кто ее прошел, врачи присвоят группу здоровья. Всего их три: первая - имеющие низкий риск развития неинфекционных заболеваний; вторая - с высоким риском развития заболеваний сердца и сосудов; третья - уже имеющие серьезные хронические заболевания. Пациенты второй и третьей групп подлежат обязательному диспансерному наблюдению и лечению.

фото: evrica.ru




17 3771
#диспансеризация
5

Комментарии (17)

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Пиваркин

сегодня, 00:02
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Ольга

вчера, 22:48
Липчанка, а как вы хотели чтоб вам сочинение писали про гемоглобин?Измерения идут на аппарате.Пациентам 3-ей поликлиники именно так и делают.
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Липчанка

вчера, 22:33
Пациент поликлиники 3, теперь на гемоглобин кровь не сдадим, пишут мало информативно, печально
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не скажу кто я

вчера, 21:33
@@@@@@@, это вы хрень не несите,так и есть,карточки заведены,на всех,но не все проходят,а помогают пройти
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@@@@@@@

вчера, 20:51
Не скажу ,кто я, глупости не пишите. Во время диспансеризации врач оформляет карту пациента, а Вашу карту постоянного пациента поликлиники вы берете, если нужна консультация специалиста. Если у Вас жалоб нет - то все обследования пишут в карту диспансеризации.
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"КОБРА"

вчера, 18:38
Несколько лет назад проходила диспансеризацию в поликлинике 2- без очередей и проблем. Сейчас смотрю, что опять есть мой год рождения- пойду на следующей неделе на диспансеризацию. А то к терапевту талон можно взять, когда совсем-совсем больная.
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Что бы взять талон

вчера, 18:22
Надо в регистратуре сунуть 500 рэ а так талонов нет))))
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Александр

вчера, 18:15
Надо Петровича на мед осведетельство отправить. Пущай в очереди постоит.
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Пациент поликлиники 3

вчера, 18:06
Мне терапевт в поликлинике 3 Новикова Алена Игоревна гемоглобин на глаз определила и отправила на работу, хотя я жаловалась на плохое самочувствие и говорила, что у меня низкий гемоглобин. В итоге на следующий день я свалилась на улице в обморок (хорошо не под машину)
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Кашпировский и Чумак для тербунатории

вчера, 17:20
Правильно олег пятрович, а еще диспансеризация уже не требует личного присутствия, все болезни будем лечить по интернету а диагнозы будет выставлять два всероссийских дурачка малышева и малахов, ну а вы и ваши Илитные замы будут пилить... правильно бюджет, жопа медицины продолжается
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