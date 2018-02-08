В Липецкой области потеплеет

В ближайшие трое суток погоду на территории Липецкой области будет определять влияние западной периферии Сибирского антициклона. Сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят: 8 февраля 6-8 градусов мороза, что на 3 градуса выше нормы, 9-10 февраля -5-7 градусов мороза, что на 3-5 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой снег, ночью и утром возможен туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 8-13 м/сек. Температура ночью -10 -15 градусов, днем от 1 до 6 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 12 до 14 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов мороза.

Самым теплым 8 февраля в Липецке был в 1989 году: +3, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1929 году — 38 градусов мороза.