Происшествия
вчера, 16:07
В Липецке у «Березовой аллеи» в ДТП пострадала женщина
Столкновение машин произошло на перекресте проспекта 60 лет СССР и улицы Стаханова
Сегодня днем на перекрестке улицы Стаханова и проспекта 60 лет СССР столкнулись автомобили «Лифан» и «Приора».
По словам очевидцев, китайская иномарка выехала на перекресток через трамвайные пути. В этот момент в сторону Октябрьского рынка двигался «ВАЗ». После столкновения моторными отсеками машины развернуло, и они зацепились еще и задними частями. Женщина, которая сидела за рулем иномарки, после этого уехала в больницу.
По словам очевидцев, китайская иномарка выехала на перекресток через трамвайные пути. В этот момент в сторону Октябрьского рынка двигался «ВАЗ». После столкновения моторными отсеками машины развернуло, и они зацепились еще и задними частями. Женщина, которая сидела за рулем иномарки, после этого уехала в больницу.
Елена
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Анна клишина адвокат
Елена