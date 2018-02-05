В Липецке у «Березовой аллеи» в ДТП пострадала женщина

Столкновение машин произошло на перекресте проспекта 60 лет СССР и улицы Стаханова

Сегодня днем на перекрестке улицы Стаханова и проспекта 60 лет СССР столкнулись автомобили «Лифан» и «Приора».



По словам очевидцев, китайская иномарка выехала на перекресток через трамвайные пути. В этот момент в сторону Октябрьского рынка двигался «ВАЗ». После столкновения моторными отсеками машины развернуло, и они зацепились еще и задними частями. Женщина, которая сидела за рулем иномарки, после этого уехала в больницу.