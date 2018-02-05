Происшествия

вчера, 16:07

В Липецке у «Березовой аллеи» в ДТП пострадала женщина

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#дтп
5
В Липецке у «Березовой аллеи» в ДТП пострадала женщина

Столкновение машин произошло на перекресте проспекта 60 лет СССР и улицы Стаханова

Сегодня днем на перекрестке улицы Стаханова и проспекта 60 лет СССР столкнулись автомобили «Лифан» и «Приора». 

По словам очевидцев, китайская иномарка выехала на перекресток через трамвайные пути. В этот момент в сторону Октябрьского рынка двигался «ВАЗ». После столкновения моторными отсеками машины развернуло, и они зацепились еще и задними частями. Женщина, которая сидела за рулем иномарки, после этого уехала в больницу.
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22 4998
#дтп
5

Комментарии (22)

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Елена

вчера, 23:18
100% так и было! Этот дальний светофор вводит в заблуждение! Для кого он загорается? Под стрелку направо...? Глупо! Давно его надо отрегулировать! Куда надо обратиться, подскажите кто - н?. Очень часто там езжу и вот таких ситуаций много наблюдаю !
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Яяяя

вчера, 23:13
А причём тут яйца...!!! Тупой комментарий
ответить

123

вчера, 21:58
всё было скорее всего так же https://youtu.be/p0lUdladvWk
ответить

А.А

вчера, 21:57
на фото, не хрена она не крепче такое же говно!
ответить

1

вчера, 21:41
У нас прямо охота какая то на женшин водителей
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МЕТР

вчера, 21:31
БАБИЩА, ХАЙ С ТОБОЙ, ХОДИ ПЕШКОМ
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...

вчера, 21:30
Если вам мешают яйца,то причем тут светофор?Колхозникам постоянно что то мешает,соседские машины на парковках,светофоры.
ответить

Ой-ой

вчера, 20:49
Светофор очень неудобный,многие думают,что горит для переезжающих через рельсы,но не тут-то было!
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Анна клишина адвокат

вчера, 20:27
Полгорода выродков
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Елена

вчера, 19:56
липчанин, да, согласна! Тот светофор очень сбивает! Для кого-то загорается непонятно!
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