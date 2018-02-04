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В Москве в результате падения деревьев погиб человек

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#Москва #падение деревьев #непогода #гибель #жертвы
В Москве в результате падения деревьев погиб человек

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о гибели человека из-за падения дерева и порыва линии электропередачи.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о гибели человека из-за падения дерева и порыва линии электропередачи.

Инцидент произошел в субботу. Еще пять человек получили травмы.

"Повалены, по последним данным, уже 360 деревьев. Сегодня, похоже, ситуация будет еще хуже. Ожидается мощный снегопад и к тому же шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. От деревьев и проводов надо держаться подальше", — написал Собянин в соцсети "Вконтакте".

Как рассказал РИА-Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пик снегопада придется на середину дня — "с 15.00 плюс-минус несколько часов". При этом температура будет стремительно снижаться и опустится до минус 10 градусов. По словам синоптика, Москву в течение дня будет атаковать мощный циклон с акватории восточного Средиземноморья, который всегда славится обильным количеством осадков.

Аварийные службы Мосгортранса работают в усиленном режиме. Бесперебойную работу маршрутов обеспечивают около 300 работников и почти 80 единиц спецтехники.
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#Москва #падение деревьев #непогода #гибель #жертвы

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