Суд отказался не подвергать административному аресту больного диабетом сторонника Навального

Кроме того, не курящего Владислава Злобина поместили в камеру с курящими арестантами

Сегодня областной суд рассматривал жалобу правозащитников по поводу отмены постановления судьи Советского суда Грабовской приговора, вынесенного сотруднику штаба Алексея Навального - Владиславу Злобину.

Два дня назад Владислав Злобин был приговорен к 20 суткам административного ареста как один из организаторов несанкционированного митинга «Забастовка избирателей», прошедшего в Липецке 28 января.

Защита апеллировала к суду тем, что Владислав Злобин болен сахарным диабетом, и по постановлению правительства за номером 1358 не может быть подвергнут административному аресту.

Как сообщил GOROD48 правозащитник Валерий Королев, представлявший интересы Владислава Злобина, судья не внял медицинской справке, предоставленной Злобиным, и оставил постановление судьи Грабовской в силе. Владислав будет отбывать административное наказание в спецприемнике в полной мере.

- В понедельник мы обжалуем это постановление в прокуратуре, - сообщил правозащитник Валерий Королев.

По словам правозащитника, Владислав Злобин помещен в камеру с 9 курящими людьми, хотя в спецприемнике есть камеры для не курящих. Это уже доставляет ему определенные страдания, моральные и физические.

- Инсулин ему в спецприемник будут доставлять родственники, но делать несколько раз в день инъекции, в условиях сомнительной гигиены - это беда, - говорит Валерий Королев.

Фото: vk.com/teamnavalny_lip