Общество

вчера, 20:15

Суд отказался не подвергать административному аресту больного диабетом сторонника Навального

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#Навальный #арест #сторонники
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Суд отказался не подвергать административному аресту больного диабетом сторонника Навального

Кроме того, не курящего Владислава Злобина поместили в камеру с курящими арестантами

Сегодня областной суд рассматривал жалобу правозащитников по поводу отмены постановления судьи Советского суда Грабовской приговора, вынесенного сотруднику штаба Алексея Навального - Владиславу Злобину.

Два дня назад Владислав Злобин был приговорен к 20 суткам административного ареста как один из организаторов несанкционированного митинга «Забастовка избирателей», прошедшего в Липецке 28 января.

Защита апеллировала к суду тем, что Владислав Злобин болен сахарным диабетом, и по постановлению правительства за номером 1358 не может быть подвергнут административному аресту.

Как сообщил GOROD48 правозащитник Валерий Королев, представлявший интересы Владислава Злобина, судья не внял медицинской справке, предоставленной Злобиным, и оставил постановление судьи Грабовской в силе. Владислав будет отбывать административное наказание в спецприемнике в полной мере.

- В понедельник мы обжалуем это постановление в прокуратуре, - сообщил правозащитник Валерий Королев.

По словам правозащитника,   Владислав Злобин помещен в камеру с 9 курящими людьми, хотя в спецприемнике есть камеры для не курящих. Это уже доставляет ему определенные страдания, моральные и физические.

- Инсулин ему в спецприемник будут доставлять родственники, но делать несколько раз в день инъекции, в условиях сомнительной гигиены  - это беда, - говорит Валерий Королев.

Фото: vk.com/teamnavalny_lip

83 885
#Навальный #арест #сторонники
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Комментарии (83)

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21

30 минут назад
Григорьев, все правильно говоришь. От сумы да от тюрьмы не зарекайся!
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офшорные патриоты воруют в России

33 минуты назад
Закон есть закон, ..подпиндосчик воровал у госдепа потому 20 суток дали . едроэсэсовцы воруют у народа потому гуляют на свободе ))
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Григорьев

40 минут назад
Желаю всем, кто здесь стебается над осужденным, сесть самим. Очень поучительный жизненный опыт получите. Кстати, нахождение в камере для курящих это один из видов полицейских пыток. Я после трёх суток отсидки две недели не мог из себя выдохнуть эту вонь. Парням было нечего делать, вот они и курили день и ночь. В прямом смысле этого выражения.
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Парамон

58 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы * тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Антон Павлович Чехов

вчера, 23:33
«Уж 20-30 лет наша мыслящая интеллигенция повторяет фразу, что всякий * составляет продукт общества, но как она равнодушна к этому продукту! * такого индифферентизма к заключенным и томящимся в ссылке, непонятного в христианском государстве и в христианской литературе, кроется в чрезвычайной необразованности нашего русского юриста; он мало знает и так же не свободен от профессиональных предрассудков, как и осмеянное им крапивное семя. Он сдает университетские экзамены только для того, чтобы уметь судить человека и * его к тюрьме и ссылке; поступив на службу и получая жалованье, он только судит и * , а куда идет * после суда и зачем, что такое тюрьма и что такое Сибирь, ему неизвестно, неинтересно и не входит в круг его компетенции: это уж дело конвойных и тюремных смотрителей с красными носами» («Из Сибири»).
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написано 20 декабря 1848 года

вчера, 23:31
«Теперь в моде патриотизм, отвергающий всё европейское, не исключая науки и искусства, и уверяющий, что Россия столь благословенна Богом, что проживет одним православием, без науки и искусства. Патриоты этого рода не имеют понятия об истории и полагают, что Франция объявила себя республикой, а Германия бунтует оттого, что есть на свете физика, химия, астрономия, поэзия, живопись и т.д. Они точно не знают, какою вонью пропахла православная Византия, хотя в ней наука и искусства были в страшном упадке. Видно по всему, что дело Петра Великого имеет и теперь врагов не менее, чем во времена раскольничьих и стрелецких бунтов. Только прежде они не смели выползать из своих тёмных нор, куда загнало их правительство, поощрявшее просвещение. Теперь же все подпольные, подземные, болотные гады выползли, услышав, что просвещение застывает, цепенеет, разлагается» Александр Васильевич Никитенко, историк литературы, цензор * Николае I
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Кондратий Рылеев

вчера, 23:23
Известно мне: погибель ждет Того, кто первый восстает На утеснителей народа; Судьба меня уж обрекла. Но где, скажи, когда была Без жертв искуплена свобода. (Кондратий Рылеев. «Наливайко»)
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Анатоль Франс

вчера, 23:19
«Разоружать сильных и вооружать слабых значило бы изменять общественный строй, а моя миссия — охранять его. Правосудие есть освящение установившихся несправедливостей. Видели ли вы когда-нибудь, что оно боролось с завоевателями и спорило с захватчиками? Когда утверждается какая-либо незаконная власть, правосудию стоит только * ее, чтобы сделать ее законной. Все дело в форме: преступление отделяется от невиновности одним тонким листом гербовой бумаги».
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Зиро

вчера, 23:16
Как они все болеть начинают в суде? Белых, этот хомяк сисяновский. До того хватало здоровья и на площади стоять, и взятки брать между путешествиями в Марбелью. А в суде все вдруг инвалидами стали. Парадокс?
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ЛипчаниН

вчера, 23:07
Закон есть закон, А чего ты, толстож0пый, не вякал здесь, когда Закон нарушили дав условное сбившему насмерть человека?? Ты наверно из тех, которые согласны пальцем ж0пу подтирать и крапиву жрать лишь бы их устои шизоидальные им не расшатывали и скрепы не распутывали? Так чего ты сидишь за Западным компьютером в Западном интернете? Иди в коровник коровам хвосты крути, устои и надои выше будут.
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