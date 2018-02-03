вчера, 20:15
Суд отказался не подвергать административному аресту больного диабетом сторонника Навального
Кроме того, не курящего Владислава Злобина поместили в камеру с курящими арестантами
Сегодня областной суд рассматривал жалобу правозащитников по поводу отмены постановления судьи Советского суда Грабовской приговора, вынесенного сотруднику штаба Алексея Навального - Владиславу Злобину.
Два дня назад Владислав Злобин был приговорен к 20 суткам административного ареста как один из организаторов несанкционированного митинга «Забастовка избирателей», прошедшего в Липецке 28 января.
Защита апеллировала к суду тем, что Владислав Злобин болен сахарным диабетом, и по постановлению правительства за номером 1358 не может быть подвергнут административному аресту.
Как сообщил GOROD48 правозащитник Валерий Королев, представлявший интересы Владислава Злобина, судья не внял медицинской справке, предоставленной Злобиным, и оставил постановление судьи Грабовской в силе. Владислав будет отбывать административное наказание в спецприемнике в полной мере.
- В понедельник мы обжалуем это постановление в прокуратуре, - сообщил правозащитник Валерий Королев.
По словам правозащитника, Владислав Злобин помещен в камеру с 9 курящими людьми, хотя в спецприемнике есть камеры для не курящих. Это уже доставляет ему определенные страдания, моральные и физические.
- Инсулин ему в спецприемник будут доставлять родственники, но делать несколько раз в день инъекции, в условиях сомнительной гигиены - это беда, - говорит Валерий Королев.
Фото: vk.com/teamnavalny_lip
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