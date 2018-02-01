Общество

16 минут назад

Липецкие учреждения не получили лекарства и мясо

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#тендер #реестр #поставщик #УФАС
Липецкие учреждения не получили лекарства и мясо

Поставщики не стали подписывать контракты.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области вынесло ряд решений по жалобам заказчиков на поставщиков товаров и услуг. «Липецкая областная клиническая больница» и МУП «Липецкая станция аэрации» заявили претензии к своим поставщикам и просили антимонопольщиков принять меры.

Жалобы учреждения здравоохранения касались поставки препарата «Эптаког альфа». В ходе торгов на понижение победитель тендера компания «Зинбриг» сбила стоимость с 628 447,08 рублей до 427 343, 97 рублей, или на 32%. Пришло время подписывать контракт, но заверенных визой документов больница так и не получила. В свое оправдание руководство «Зинбриг» указало, что в тот момент в компании сменился директор, и новый управленец не успел создать электронную подпись. Впрочем, данные ЕГРЮЛ этого не подтвердили. В УФАС посчитали, что организация не проявила заботливость и осмотрительность, которая от него требовалась при заключении контракта.

МУП «Липецкая станция аэрации» пожаловалась на ООО «Рыбный вкус». Организация предложила лучшие условия по поставке мясных и молочных продуктов, но от сотрудничества уклонилась. В «Рыбном вкусе» пояснили свой выбор. Оказалось, что при проведении запроса котировок в расчеты фирмы закралась ошибка, и они предоставили «Липецкой станции аэрации» экономически невыгодную для себя сделку. Комиссия Липецкого УФАС России не смогла найти подтверждения того, что «Рыбный вкус» действовал добросовестно.

Липецкие антимонопольщики приняли решение включить фирмы и данные об их учредителях в реестр недобросовестных поставщиков. В этом списке они будут находиться два года, если не станут оспаривать решение УФАС через суд. Вместе с этим заказчикам с задержкой по срокам пришлось оформлять контракты с другими участниками торгов.
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#тендер #реестр #поставщик #УФАС

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