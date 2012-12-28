Ельчанин обокрал брата

И получил 250 часов обязательных работ.

Елецкий городской суд вынес приговор мужчине за кражу с причинением значительного ущерба. Причём ельчанин обокрал своего брата.«В октябре 2023 года осужденный, не имея постоянного источника дохода, решил украсть у своего брата четыре головки блока цилиндров двигателя грузового автомобиля. Стоимость похищенного составила 19 840 рублей, при этом подсудимый выручил всего 2 000 рублей», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.Суд учел смягчающие обстоятельства, отсутствие судимостей и назначил обворовавшему брата ельчанину 250 часов обязательных работ.