Сбившая девятиклассницу женщина-водитель «Ниссана» была пьяна и пыталась скрыться с места ДТП
«Присваивали деньги жильцов, и забывали платить энергетикам»: возбуждены уголовные дела против сотрудников трех УК
Липецкая вечЁрка: сирена в городе, погоня за пьяной, сбившей школьницу, и уголовные дела в УК
«Присваивали деньги жильцов, и забывали платить энергетикам»: возбуждены уголовные дела против сотрудников трех УК
Происшествия
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46 минут назад
Ельчанин обокрал брата
И получил 250 часов обязательных работ.
«В октябре 2023 года осужденный, не имея постоянного источника дохода, решил украсть у своего брата четыре головки блока цилиндров двигателя грузового автомобиля. Стоимость похищенного составила 19 840 рублей, при этом подсудимый выручил всего 2 000 рублей», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Суд учел смягчающие обстоятельства, отсутствие судимостей и назначил обворовавшему брата ельчанину 250 часов обязательных работ.
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