«Казаки России» выступят в Кремле

А 25 января липецкие "Казаки России" дали концерт в Teatro Grande Brescia в Италии.

18 марта в Государственном Кремлевском Дворце на второй Всероссийский фестиваль народного искусства «Танцуй и пой, моя Россия!» соберутся прославленные государственные академические хоровые и танцевальные коллективы России.



- В число участников масштабного праздника народного вокального, танцевального и музыкального искусства с интереснейшим сценарием-действом и оформлением в виде художественного повествования, декорациями и спецэффектами вошёл Государственный театр танца "Казаки России", - отмечают на странице липецкого коллектива в соцсетях.



А 25 января липецкие "Казаки России" выступили в Teatro Grande Brescia (Брешия, Италия).



- Концерт прошёл в дружеской обстановке и на невероятном эмоциональном подъёме, - отмечают в Государственном театре танца "Казаки России".