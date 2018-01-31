Общество
вчера, 18:39
«Казаки России» выступят в Кремле
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А 25 января липецкие "Казаки России" дали концерт в Teatro Grande Brescia в Италии.
18 марта в Государственном Кремлевском Дворце на второй Всероссийский фестиваль народного искусства «Танцуй и пой, моя Россия!» соберутся прославленные государственные академические хоровые и танцевальные коллективы России.
- В число участников масштабного праздника народного вокального, танцевального и музыкального искусства с интереснейшим сценарием-действом и оформлением в виде художественного повествования, декорациями и спецэффектами вошёл Государственный театр танца "Казаки России", - отмечают на странице липецкого коллектива в соцсетях.
А 25 января липецкие "Казаки России" выступили в Teatro Grande Brescia (Брешия, Италия).
- Концерт прошёл в дружеской обстановке и на невероятном эмоциональном подъёме, - отмечают в Государственном театре танца "Казаки России".
- В число участников масштабного праздника народного вокального, танцевального и музыкального искусства с интереснейшим сценарием-действом и оформлением в виде художественного повествования, декорациями и спецэффектами вошёл Государственный театр танца "Казаки России", - отмечают на странице липецкого коллектива в соцсетях.
А 25 января липецкие "Казаки России" выступили в Teatro Grande Brescia (Брешия, Италия).
- Концерт прошёл в дружеской обстановке и на невероятном эмоциональном подъёме, - отмечают в Государственном театре танца "Казаки России".
3 623
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