Происшествия
сегодня, 12:46
В Липецке пропала 16-летняя девочка
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О пропавшей не известно со вчерашнего дня.
В Липецке ищут 16-летнюю Алену Шуленину, которая, как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", ушла из дома в 19 микрорайоне накануне вечером и до сих пор не дает о себе знать.
Алена была одета в чёрные шапку, шарф, куртку, чёрные джинсы, чёрные угги.
Алена была одета в чёрные шапку, шарф, куртку, чёрные джинсы, чёрные угги.
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