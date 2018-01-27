Происшествия

сегодня, 12:46

В Липецке пропала 16-летняя девочка

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#пропавшие без вести
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В Липецке пропала 16-летняя девочка

О пропавшей не известно со вчерашнего дня.

В Липецке ищут 16-летнюю Алену Шуленину, которая, как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", ушла из дома в 19 микрорайоне накануне вечером и до сих пор не дает о себе знать. 

Алена была одета в чёрные шапку, шарф, куртку, чёрные джинсы, чёрные угги.
4616
#пропавшие без вести
3

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