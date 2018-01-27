В Липецке пропала 16-летняя девочка

О пропавшей не известно со вчерашнего дня.

В Липецке ищут 16-летнюю Алену Шуленину, которая, как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", ушла из дома в 19 микрорайоне накануне вечером и до сих пор не дает о себе знать.



Алена была одета в чёрные шапку, шарф, куртку, чёрные джинсы, чёрные угги.

