В Липецке собирают предложения по благоустройству общественных территорий

На благоустройство региона направят более 300 миллионов рублей





На реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» из федерального и областного бюджетов в этом году выделено 352 млн рублей. Большая часть этой суммы – около 280 млн рублей – предназначена для благоустройства общественных пространств.



Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, обязательным условием реализации приоритетного проекта по благоустройству общественных территорий в 2018 году является прямое рейтинговое голосование. Жители городов и поселков, население которых превышает 20 тыс. человек, смогут проголосовать за те территории, которые, по их мнению, необходимо благоустроить.



В настоящее время ведется сбор предложений по включению общественных территорий в приоритетную программу. Так в Липецке пункты приема заявлений организованы в шести образовательных учреждениях.



Заявки можно подавать как в бумажном, так и в электронном виде до 9 февраля.



Все предложения изучит общественная комиссия и в соответствии с разработанными критериями оценки определит перечень приоритетных площадок. В середине февраля их опубликуют в средствах массовой информации. Само же рейтинговое голосование состоится 18 марта, сообщили в пресс-службе управления ЖКХ Липецкой области.





