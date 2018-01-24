Общество
сегодня, 18:26
В Липецке собирают предложения по благоустройству общественных территорий
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На благоустройство региона направят более 300 миллионов рублей
На реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» из федерального и областного бюджетов в этом году выделено 352 млн рублей. Большая часть этой суммы – около 280 млн рублей – предназначена для благоустройства общественных пространств.
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, обязательным условием реализации приоритетного проекта по благоустройству общественных территорий в 2018 году является прямое рейтинговое голосование. Жители городов и поселков, население которых превышает 20 тыс. человек, смогут проголосовать за те территории, которые, по их мнению, необходимо благоустроить.
В настоящее время ведется сбор предложений по включению общественных территорий в приоритетную программу. Так в Липецке пункты приема заявлений организованы в шести образовательных учреждениях.
Заявки можно подавать как в бумажном, так и в электронном виде до 9 февраля.
Все предложения изучит общественная комиссия и в соответствии с разработанными критериями оценки определит перечень приоритетных площадок. В середине февраля их опубликуют в средствах массовой информации. Само же рейтинговое голосование состоится 18 марта, сообщили в пресс-службе управления ЖКХ Липецкой области.
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, обязательным условием реализации приоритетного проекта по благоустройству общественных территорий в 2018 году является прямое рейтинговое голосование. Жители городов и поселков, население которых превышает 20 тыс. человек, смогут проголосовать за те территории, которые, по их мнению, необходимо благоустроить.
В настоящее время ведется сбор предложений по включению общественных территорий в приоритетную программу. Так в Липецке пункты приема заявлений организованы в шести образовательных учреждениях.
Заявки можно подавать как в бумажном, так и в электронном виде до 9 февраля.
Все предложения изучит общественная комиссия и в соответствии с разработанными критериями оценки определит перечень приоритетных площадок. В середине февраля их опубликуют в средствах массовой информации. Само же рейтинговое голосование состоится 18 марта, сообщили в пресс-службе управления ЖКХ Липецкой области.
6 684
щапов анатолий валентинович филипченко 13
пилите шура
Мелочь, но приятная
Житель
Роботяга