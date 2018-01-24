Общество

сегодня, 18:26

В Липецке собирают предложения по благоустройству общественных территорий

6 684
#благоустройство
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В Липецке собирают предложения по благоустройству общественных территорий

На благоустройство региона направят более 300 миллионов рублей

На реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» из федерального и областного бюджетов в этом году выделено 352 млн рублей. Большая часть этой суммы – около 280 млн рублей – предназначена для благоустройства общественных пространств.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, обязательным условием реализации приоритетного проекта по благоустройству общественных территорий в 2018 году является прямое рейтинговое голосование. Жители городов и поселков, население которых превышает 20 тыс. человек, смогут проголосовать за те территории, которые, по их мнению, необходимо благоустроить.

В настоящее время ведется сбор предложений по включению общественных территорий в приоритетную программу. Так в Липецке пункты приема заявлений организованы в шести образовательных учреждениях.

Заявки можно подавать как в бумажном, так и в электронном виде до 9 февраля.

Все предложения изучит общественная комиссия и в соответствии с разработанными критериями оценки определит перечень приоритетных площадок. В середине февраля их опубликуют в средствах массовой информации. Само же рейтинговое голосование состоится 18 марта, сообщили в пресс-службе управления ЖКХ Липецкой области.


6 684
#благоустройство
1

Комментарии (6)

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щапов анатолий валентинович филипченко 13

55 минут назад
В нашем дворе заменили ограду полисадников----ОТЛИЧНО Но вот заменили скамейки стоящие возле подъезда на новые(системы табуретка)----ПЛОХО В старых скамейках были широкие сидения и спинки. Как старому человеку сидеть на этой скамейки(табуретеа) с больной спиной (она у всех старых людей болит) не понятно. Надо было в старых скамейках заменить грилые рейки покрасить быпо бы дешевли чем делать новые.
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сегодня, 22:23
Просто сортиры сделайте в городе.
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пилите шура

сегодня, 22:05
она золотая
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Мелочь, но приятная

сегодня, 20:23
Особо не обольщайтесь, что ваши закаулки будут облагорожены, в статье ведь сказано :что - общественная комиссия в соответствии с разработанными критериями оценки определит перечень приоритетных площадок. Так вот приоритетные площадки уже давно определены мэрией, их даже не успели облагородить в прошлом году, а в этом году будут облагораживать лог, туда вбухают все деньги и ещё попросят, а жителям городов и посёлков с населением чуть более 20 тысяч человек как вы понимаете вообще ничего не светит, на них просто не хватит даже мелочи, и не будем забывать, что на развитие Чечни в 2018 году выделено 350 миллиардов рублей.
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Житель

сегодня, 19:09
Хоть бы парк молодежный благоустроили. Одни каменные джунгли на районе
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Роботяга

сегодня, 19:01
Затея хорошая, главное что бы не как обычно: все кое-как и кое из чего, а по деньгам, как-будто петровский дворец в Петербурге обустраивали.
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