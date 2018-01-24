Ежемесячная выплата из маткапитала в Липецкой области составит 9078 рублей

Но получат ее только семьи, где доход на каждого члена семьи не более 14370 рублей.

Сертификат на материнский капитал получили 60,5 тысячи семей Липецкой области. Действие программы материнского капитала продлено до конца 2021 года. Теперь средствами материнского капитала можно оплатить дошкольное образование, причем даже до достижения 3-летнего возраста) - например, на ясли.



Также теперь можно оплачивать услуги образовательных учреждений, которые имеют лицензию (аккредитация теперь не нужна).



Если семья отнесена к категории нуждающихся (доход на каждого члена семьи меньше 1,5 прожиточных минимума) , то из средств мат капитала можно получать ежемесячные выплаты. В Липецкой области доход га каждого члена семьи должен быть до 14370 рублей, тогда выплата составит 9078 рублей в месяц.