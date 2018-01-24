Общество

23 минуты назад

Ежемесячная выплата из маткапитала в Липецкой области составит 9078 рублей

175
#материнский капитал
Ежемесячная выплата из маткапитала в Липецкой области составит 9078 рублей

Но получат ее только семьи, где доход на каждого члена семьи не более 14370 рублей.

Сертификат на материнский капитал получили 60,5 тысячи семей Липецкой области. Действие программы материнского капитала продлено до конца 2021 года. Теперь средствами материнского капитала можно оплатить дошкольное образование, причем даже до достижения 3-летнего возраста) - например, на ясли.

Также теперь можно оплачивать услуги образовательных учреждений, которые имеют лицензию (аккредитация теперь не нужна).

Если семья отнесена к категории нуждающихся (доход на каждого члена семьи меньше 1,5 прожиточных минимума) , то из средств мат капитала можно получать ежемесячные выплаты. В Липецкой области доход га каждого члена семьи должен быть до 14370 рублей, тогда выплата составит 9078 рублей в месяц.
175
#материнский капитал

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липчанин видит пользу в огласке результатов расследований резонансных ДТП
#ДТП #инициатива
Липчанин видит пользу в огласке результатов расследований резонансных ДТП

3 минуты назад

Общество
Самая массовая социальная выплата вырастет на 2,5%
#ЕДВ #пенсионный фонд
Самая массовая социальная выплата вырастет на 2,5%

25 минут назад

Общество
Награды нашли липецких летчиков спустя полгода, а подаренные в Китае автомобили так и не растаможили
1
Награды нашли липецких летчиков спустя полгода, а подаренные в Китае автомобили так и не растаможили

25 минут назад

Общество
В Липецке встанут на борьбу со сквернословием
#сквернословие #мат
7
В Липецке встанут на борьбу со сквернословием

43 минуты назад

Общество
Мишка и Машка прибыли в Липецкий зоопарк
#зоопарк #медведь
6
Мишка и Машка прибыли в Липецкий зоопарк

сегодня, 10:15

Общество
Две девушки пострадали в аварии на улице Металлургов
#авария #ДТП
4
Две девушки пострадали в аварии на улице Металлургов

сегодня, 09:20

Общество