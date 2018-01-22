В сельских магазинах нашли просрочку

В списке просроченных продуктов - курица, зефир, торты, рыба.

Накануне специалисты Агентства содействия развитию торговой деятельности провели информационно-аналитическое наблюдение за торговой деятельностью и мониторинг цен в 3-х предприятиях торговли Тербунского района.



В одном из магазинов в селе Яковлево в продаже находились продукты питания с просроченным сроком годности (грудка птицы – курицы копченая; зефир в виде «Персика с начинкой»), которые незамедлительно сняты с продажи. Материалы информационно-аналитического наблюдения направлены для принятия мер реагирования в управление Роспотребнадзора по Липецкой области.



В двух магазинах Тербунского района по результатам мониторинга зафиксирован максимальный уровень цен на социально значимые товары: в одном - сразу на 7 наименований продуктов, в другом - на 4 наименования. Также в продаже находились товары без маркировки с указанием веса, даты фасовки, сроков годности (рыба мороженая, мясные полуфабрикаты и другие товары), этикетки на отдельные товары не хранятся до окончания сроков годности (мясные полуфабрикаты, окорочка куриные), рыботовары в копченом и соленом виде хранятся с нарушением температурного режима, отдельные продукты питания в продаже с нарушением целостности упаковки.



А 20 января просрочку нашли в одном из магазинов села Новая деревня Липецкого района: там с истекшим сроком годности находились в продаже кондитерские изделия (торты, пирожное), рыбная продукция (кета, мойва), охлажденная куриная печень; отсутствовала маркировка с датой производства на рыбные изделия (горбуша), детское фруктовое пюре.

