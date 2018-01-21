Общество
сегодня, 17:48
В Липецкой области отметили День снега народными забавами
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21 января - Всемирный День снега
Сегодня в День снега, в Липецкой области непрекращающийся снегопад. В Долгоруковском районе решили не упустить возможности отметить этот Всемирный День по-настоящему.
Как сообщает сайт долгоруковской газеты "Сельские зори" Всемирный День снега местные жители отмечали на центральной площади райцентра играми и народными забавами.
Каждый желающий мог испытать свои силы в конкурсах, шуточных соревнованиях. Поболеть за «своих» пришли целыми семьями.
Самые ловкие «оседлали» хоккейные клюшки, другие – метла. А силачи участвовали в перетягивании каната, старались изо всех сил принести своей команде победу. Зимушка-Зима, роль которой исполнила Валентина Дерюгина, приглашала и родителей посостязаться в эстафетах. Мамы на санках катали своих малышей, старались как можно быстрее прийти к финишу. Самые активные спортсмены получили призы.
Фото: www.selskiezori.ru
Как сообщает сайт долгоруковской газеты "Сельские зори" Всемирный День снега местные жители отмечали на центральной площади райцентра играми и народными забавами.
Каждый желающий мог испытать свои силы в конкурсах, шуточных соревнованиях. Поболеть за «своих» пришли целыми семьями.
Самые ловкие «оседлали» хоккейные клюшки, другие – метла. А силачи участвовали в перетягивании каната, старались изо всех сил принести своей команде победу. Зимушка-Зима, роль которой исполнила Валентина Дерюгина, приглашала и родителей посостязаться в эстафетах. Мамы на санках катали своих малышей, старались как можно быстрее прийти к финишу. Самые активные спортсмены получили призы.
Фото: www.selskiezori.ru
3 1252
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