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сегодня, 17:48

В Липецкой области отметили День снега народными забавами

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#День снега
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В Липецкой области отметили День снега народными забавами

21 января - Всемирный День снега

Сегодня в День снега, в Липецкой области непрекращающийся снегопад. В Долгоруковском районе решили не упустить возможности отметить этот Всемирный День по-настоящему.

Как сообщает сайт долгоруковской газеты  "Сельские зори" Всемирный День снега местные жители отмечали на центральной площади райцентра играми и народными забавами. 

Каждый желающий мог испытать свои силы в конкурсах, шуточных соревнованиях.  Поболеть за «своих» пришли целыми семьями.

Самые ловкие «оседлали» хоккейные клюшки, другие – метла. А силачи участвовали в перетягивании каната, старались изо всех сил принести своей команде победу. Зимушка-Зима, роль которой исполнила Валентина Дерюгина, приглашала и родителей посостязаться в эстафетах. Мамы на санках катали своих малышей, старались как можно быстрее прийти к финишу. Самые активные спортсмены получили призы.

Фото: www.selskiezori.ru

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#День снега
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Комментарии (3)

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Неавтофанат

сегодня, 21:20
УРА, в моё детство дома по крыши заметало. После каникул ещё полмесяца в школу не ходили, - 30C°все на горках, да на катках. Крепости из снега строили чуть ли не в натуральную величину. Вот здоровый народ был! Вот это было -УРА!
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УРА

сегодня, 18:44
Вспомнил золотое Советское время.
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Калдырь

сегодня, 18:32
Все уже соскучились, забав давно не было.
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