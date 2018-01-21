Липецкие орнитологи считали гнезда хищных птиц

Участники исследования нашли 61 гнездо

Члены липецкого отделения Союза охраны птиц России провели поиски гнезд хищных птиц.

Как сообщают орнитологи в своем сообществе "ВКонтакте» , цель этих работ – закартировать на модельных стационарах все гнезда хищников, чтобы потом, летом, определить их заселенность.

«Эти исследования ведутся с 1990-х гг. и за это время получены интереснейшие сведения о видовом составе гнездящихся в наших лесах хищных птиц, их численности, ее динамике, особенностях экологии разных видов. Они были начаты известным орнитологом профессором Владимиром Михайловичем Галушиным и продолжаются теперь его учениками…»

Группа липецких орнитологов собралась в заповеднике «Галичья гора.

«В начале была обследована Плющань и прилегающие к ней леса Галичий, Сурки и Марьин. Затем – урочище «Над Доном» на Задонской Луке, потом – леса по реке Чичера в окрестностях села Липовка, а последними – леса на левобережье Дона у села Бутырки»

За 5 дней исследования было найдено 61 гнездо хищников.

«Для каждого из них определены точные координаты и сделано описание. Летом часть из них будет, несомненно, заселены канюками, черными коршунами, тетеревятниками, перепелятниками и орлами-карликами – объектами дальнейших исследований.

И, конечно, помимо гнезд было найдено и увидено еще много чего интересного. Это и уникальные природные достопримечательности нашего края – памятники природы, святые источники, родниковые реки, известняковые утесы, карстовые пещеры... Интересно было познакомиться и с разными типами лесов – это и загадочные в зимнем тумане вековые дубравы, и нависающие над Доном нагорные леса, и оптимистичные березняки, и вечнозеленые сосняки. Были встречены и редкие виды птиц, занесенные в Красную книгу Липецкой области. Близ Плющани нам удалось наблюдать орлана-белохвоста, а в разных местах отмечены серые неясыти, черные, седые и белоспинные дятлы, серые сорокопуты, крапивники...

Эти и подобные им исследования будут проводиться нашим отделением и впредь. В планах – весенние и летние орнитологические выезды, в том числе в леса по долине реки Воронеж, на солонцы в Добринский район, на Матырское водохранилище...»