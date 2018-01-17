В Липецке отметят международный День книгодарения

Липчан просят поделиться хорошими и добрыми книгами.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и искусства Липецкой области, Липецкая областная детская библиотека присоединяется к общероссийской акции «Дарите книги с любовью» и приглашает жителей города и области принять в ней участие.



Все желающие поделиться хорошими и добрыми книгами для детей могут принести их в библиотеку, подарив им вторую жизнь, второе дыхание. 14 февраля, в международный День книгодарения, собранные книги будут переданы детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В дар принимаются издания в хорошем состоянии по адресу: г. Липецк, ул. Л. Толстого, д. 40. Телефон для справок: (4742) 74-25-61.



- Международный День книгодарения отмечается с 2012 года, - отмечают организаторы акции. - В нем ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, включая Россию. В различных городах нашей страны уже не первый год проходят замечательные праздники и мероприятия. Но важно объединить усилия всех желающих, чтобы превратить акцию «Дарите книги с любовью» в ежегодное масштабное событие в поддержку детского чтения и возродить в обществе традицию книгодарения.











