В Липецке культурно ведут профилактику курения и алкоголизма

Профилактические мероприятия охватили более 12 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, в течение прошлого года в муниципальных учреждениях культуры реализовывался проект «Здоровый регион», в рамках которого во дворцах и домах культуры, библиотеках и парках прошло более 350 тренингов, лекций, мастер-классов с привлечением специалистов по профильным вопросам, которые посетили более 11 тысяч человек. Также учреждения культуры организовали более 130 мероприятий по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и ВИЧ-инфекции с охватом более 12 тысяч человек.

В городских парках и на территории возле ДК появилось 10 уличных спортивных площадок для проведения культурно-спортивных мероприятий: спортивный городок в парке Победы, зимние катки в Нижнем парке, парке «Быханов сад», парке Победы, ГДМ «Октябрь» турники в парке «Быханов сад», турники, брусья, асфальтированная беговая дорожка в парковой зоне ДК «Сокол». Оборудованы площадки для сдачи норм ГТО в Нижнем парке и парке «Быханов сад».

Сотрудники учреждений провели более 230 акций, в ходе которых липчанам раздали листовки, буклеты, брошюры, информационные бюллетени, методические рекомендации по вопросам профилактики заболеваний, сохранения здоровья, пропаганды здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом.

На постоянной основе в парке Победы проходят занятия любительского объединения «Путь к здоровью»: дыхание по методике Стрельниковой (пон 8:00, ср 18:00, пт 9:00, 18:00), фитнес (вт, чт, суб, вс – 8:00), цигун (ср – 8:00, чт – 18:30), йога (вт, суб – 8:00). В Липецком Доме музыке действует любительское объединение «Сталкер» (каждую пятницу, 16.00). В рамках объединения проводится оздоровительная гимнастика, курсы по массажу, лекции по здоровому питанию. В филиале Липецкого Дома музыки «Студеновский» действует любительское объединение «Турнир». Для всех желающих проходят занятия настольным теннисом и дартс. Мероприятия в клубе «Родник» (объединение людей, ведущих антиалкогольную работу) проходят в Городском Дворце культуры каждое воскресенье в 15.00.