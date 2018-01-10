В Липецке совершено нападение на сотруника центра микрофинансирования

Сегодня вечером, на площади Мира,1, неизвестный напал на менеджера офиса микрофинансирования.

Мужчина был в медицинской маске, в руке нож. Под угрозой насилия он забрал деньги - около 10 тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении. На месте работает следственно-оперативная группа и кинологи.