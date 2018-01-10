Происшествия
33 минуты назад
В Липецке совершено нападение на сотруника центра микрофинансирования
17 622
Сегодня вечером, на площади Мира,1, неизвестный напал на менеджера офиса микрофинансирования.
Мужчина был в медицинской маске, в руке нож. Под угрозой насилия он забрал деньги - около 10 тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении. На месте работает следственно-оперативная группа и кинологи.
17 622
так они ж дябилы,
Ленин
Я просто худею с таких умников
Роботяга
это все шляпа,
хоть ты и не тот Джо,
В России
Я понял,земляки,
BLOOD_JO,
чаки