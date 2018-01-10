Происшествия

33 минуты назад

В Липецке совершено нападение на сотруника центра микрофинансирования

17 622
#ограбление #грабеж
В Липецке совершено нападение на сотруника центра микрофинансирования

Сегодня вечером, на площади Мира,1, неизвестный напал на менеджера офиса микрофинансирования.

Мужчина был в медицинской маске, в руке нож. Под угрозой насилия он забрал деньги - около 10 тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении. На месте работает следственно-оперативная группа и кинологи.
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17 622
#ограбление #грабеж

Комментарии (17)

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так они ж дябилы,

2 минуты назад
Я просто худею с таких умников,
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Ленин

3 минуты назад
То от ещё будет.Жить та стали лучше,соловей свистит что в Липе зарплата по 45.000₽
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Я просто худею с таких умников

4 минуты назад
Сидят полностью безграмотные туловища и пишут всякую уйню!ЗАЧЕМ?Зачем вы это пишете?Кто кого заставляет идти в подобные "Рога и Копыта"?Уже даже блохи с подвальных котов знают,что подобные центры-это для полных идиотов,что у них процент-ЗАОБЛАЧНЫЙ...Не надо ничего закрывать,надо научиться думать и поменьше бухать.Не будет спроса-не будет и предложений.Кто знает хотя бы 1 магазин,где продают БУМЕРАНГИ?А все потому,что НЕТ НА НИХ СПРОСА...Только и всего-видишь такую вывеску-отворачиваешь * и идешь мимо.Чего где закрывать????
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Роботяга

5 минут назад
Сочувствую грабителю, что не миллион!
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это все шляпа,

6 минут назад
В России, у нас вообще никого не любят)
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хоть ты и не тот Джо,

7 минут назад
BLOOD_JO, , но что у тебя можно взять? Думаю у меня есть даже больше ,чем у тебя.
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В России

9 минут назад
Издревле не любили мытарей и процентщиков.
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Я понял,земляки,

9 минут назад
Оказывается можно грабить и воровать,все равно,не найдут.
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BLOOD_JO,

10 минут назад
когда же меня кто нибудь ограбит и может трахне.т в очко.
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чаки

16 минут назад
Где вы наши защитники? Или только баб по общагам таскать.
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