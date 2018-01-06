Общество

сегодня, 13:51

Липчан учат украинскому гопаку

18 994
#театр
2
Липчан учат украинскому гопаку

На Рождество в Липецке пройдет Сорочинская ярмарка.

В Липецком драматическом театре при полном аншлаге прошла Сорочинская ярмарка, приуроченная к премьере спектакля "Вечера на хуторе". Как сообщает пресс-служба театра, в фойе второго этажа собрались мастера-ремесленники Липецка и Липецкого района, были представлены гончарные изделия, проводился танцевальный мастер-класс по украинскому гопаку. Украшением ярмарки стало выступление ансамбля из села Введенка "Ретро" под руководством Олега Кулешова. Ну а встречала гостей очаровательная дiвчина в национальном украинском костюме.

- Мы стремились обратить внимание липчан на предметы народного промысла, ведь в условиях большого города интерес к ремеслу угасает, - отмечают в театре. - Мы надеемся, что дали возможность нашим гостям прикоснуться к историческому наследию дружественного нам народа и еще раз подчеркнуть общность нашей истории и культуры.

Сорочинская ярмарка также пройдет 7 января в 17.00 и закончится премьерой "Вечера на хуторе".

Фото teatr48.ru
18 994
#театр
2

Комментарии (18)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

skrip

51 минуту назад
Лучше сказать песни и танцы народа проживающего на окраинах империи временно не подчиняющийся центральной власти.
ответить

Мила

сегодня, 16:26
Ярмарка?да там нечему обратить на себя внимание было...а учёба гапаку- как из разряда дешёвой свадьбы,конкурсы тамады....А вот спектакль интересный...
ответить

да уж

сегодня, 15:55
Калдырь, после нее каждый дурак спляшет.
ответить

Калдырь

сегодня, 15:52
После чекушки пляшу кадриль.
ответить

Ещё надо,чтобы научили,

сегодня, 15:42
Лэзгинку нюжно учит и ищак в толстый попа трахат...
ответить

Ещё надо,чтобы научили,

сегодня, 15:35
Алкаш , извиняться перед горным братом
ответить

да уж

сегодня, 15:31
кстати,неукраинского гопака нет
ответить

да уж

сегодня, 15:29
а почему в Мариинке после "Щелкунчика" балету не обучали?
ответить

Иванов Иван Иванович

сегодня, 15:26
Украинцы пусть у себя пляшут, а у нас теперь братья зверьки черножопые
ответить

Алкаш

сегодня, 15:26
Предлагаю, ввести в школьное образование обязательное изучение чиченского языка. Русские и украинские народные танцы, сказки, традиции и т.п. категорически запретить. Прошу, зарегистрированным на портале душевнобольных (неравнодушных) открыть голосование по данному вопросу.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

«Не проводите праздники «в пьянствах, нечистотах, похотях, бесчинных пиршествах и прочих веселостях»
#Рождество #праздник #религия
29
«Не проводите праздники «в пьянствах, нечистотах, похотях, бесчинных пиршествах и прочих веселостях»

сегодня, 13:07

Общество
«Застывшее время»: находки 90-х в заброшенном доме села Пушкари Усманского района
#маршрут выходного дня #застывшее время
9
«Застывшее время»: находки 90-х в заброшенном доме села Пушкари Усманского района

сегодня, 12:38

Общество
Олег Королев поздравил Липецкую область с Днем рождения
#губернатор #Липецкая область
24
Олег Королев поздравил Липецкую область с Днем рождения

сегодня, 12:13

Общество
Как в Липецке покончили с коммунизмом
#GOROD48-ретро
57
Как в Липецке покончили с коммунизмом

сегодня, 09:45

Общество
Юные автоинспекторы из Липецка побывали на Кремлевской елке
#Елка. автоинспекция
1
Юные автоинспекторы из Липецка побывали на Кремлевской елке

сегодня, 09:34

Общество
Сумку с деньгами из камеры хранения магазина в Липецке украл подросток
#УМВД #кража
13
Сумку с деньгами из камеры хранения магазина в Липецке украл подросток

сегодня, 09:19

Общество