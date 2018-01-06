Липчан учат украинскому гопаку

На Рождество в Липецке пройдет Сорочинская ярмарка.

В Липецком драматическом театре при полном аншлаге прошла Сорочинская ярмарка, приуроченная к премьере спектакля "Вечера на хуторе". Как сообщает пресс-служба театра, в фойе второго этажа собрались мастера-ремесленники Липецка и Липецкого района, были представлены гончарные изделия, проводился танцевальный мастер-класс по украинскому гопаку. Украшением ярмарки стало выступление ансамбля из села Введенка "Ретро" под руководством Олега Кулешова. Ну а встречала гостей очаровательная дiвчина в национальном украинском костюме.



- Мы стремились обратить внимание липчан на предметы народного промысла, ведь в условиях большого города интерес к ремеслу угасает, - отмечают в театре. - Мы надеемся, что дали возможность нашим гостям прикоснуться к историческому наследию дружественного нам народа и еще раз подчеркнуть общность нашей истории и культуры.



Сорочинская ярмарка также пройдет 7 января в 17.00 и закончится премьерой "Вечера на хуторе".



Фото teatr48.ru