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Умер многолетний руководитель липецкого спорта
Многие называли Анатолия Подоляка "папой липецкого спорта".
На 79-м году жизни скончался Анатолий Подоляк, легендарный в прошлом руководитель спорта в Липецкой области.
Спорткомитет Липецкой области, а позже – управление по физкультуре, спорту и туризму Липецкой области он возглавлял на протяжении 12-х лет – с 1986 по 1998 гг., что является одним из лучших показателей среди липецких спортивных руководителей.
Анатолий Подоляк вообще стоял у истоков липецкого спорта. Пережив немецкую оккупации., отслужив в армии, он окончил Государственный Центральный институт физической культуры. Увлекался тяжелой атлетикой и выполнил норматив мастера спорта.
В 60-80-е годы, приехав в Липецкую область, председателем областных спортобществ «Труд» и «Урожай», а до этого работал с спортобществах «Липецкстроя», «Динамо». Заслуженный работник физической культурой РФ.
В годы его работы руководителем липецкий спорт добился наивысшего рассвета: футбольный «Металлург» в 1997 показал лучший результат в истории – 2-е место в первом дивизионе, ХК «Липецк» вышел в суперлигу, волейбольная «Магия»/«Стинол» прошла путь из низшего дивизиона до российской элиты.
В последнее время на пенсии Анатолий Подоляк начал писать стихи, посвященные любимому краю и спорту. Он выпустил несколько сборников.
"Юному спортсмен"
Движенье - жизнь, а спорт - борьба,
Падения и взлёты.
Несёт в себе он, как судьба,
Крутые повороты.
Зимой - лыжня, а летом - кросс,
И по утрам зарядка.
Дружить со спортом - не вопрос.
Спорт - жизненная сказка.
Быстрее, выше и сильней -
Девиз не для тщеславных.
Поверь в себя и будь смелей,
Трудись не ради славы.
Наставник - тренер твой и друг,
Открой ему ты душу.
Определи деяний круг,
Его советы слушай.
Прощание с «папой липецкого спорта» состоится 5 января.
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