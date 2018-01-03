Спорт

сегодня, 16:21

Умер многолетний руководитель липецкого спорта

6 2261
Умер многолетний руководитель липецкого спорта

Многие называли Анатолия Подоляка "папой липецкого спорта".

На 79-м году жизни скончался Анатолий Подоляк, легендарный в прошлом руководитель спорта в Липецкой области.

Спорткомитет Липецкой области, а позже – управление по физкультуре, спорту и туризму Липецкой области он возглавлял на протяжении 12-х лет – с 1986 по 1998 гг., что является одним из лучших показателей среди липецких спортивных руководителей.

Анатолий Подоляк вообще стоял у истоков липецкого спорта. Пережив немецкую оккупации., отслужив в армии, он окончил Государственный Центральный институт физической культуры. Увлекался тяжелой атлетикой и выполнил норматив мастера спорта.

В 60-80-е годы, приехав в Липецкую область, председателем областных спортобществ «Труд» и «Урожай», а до этого работал с спортобществах «Липецкстроя», «Динамо». Заслуженный работник физической культурой РФ.

В годы его работы руководителем липецкий спорт добился наивысшего рассвета: футбольный «Металлург» в 1997 показал лучший результат в истории – 2-е место в первом дивизионе, ХК «Липецк» вышел в суперлигу, волейбольная «Магия»/«Стинол» прошла путь из низшего дивизиона до российской элиты.

В последнее время на пенсии Анатолий Подоляк начал писать стихи, посвященные любимому краю и спорту. Он выпустил несколько сборников.

"Юному спортсмен"

Движенье - жизнь, а спорт - борьба,

Падения и взлёты.

Несёт в себе он, как судьба,

Крутые повороты.

Зимой - лыжня, а летом - кросс,

И по утрам зарядка.

Дружить со спортом - не вопрос.

Спорт - жизненная сказка.

Быстрее, выше и сильней -

Девиз не для тщеславных.

Поверь в себя и будь смелей,

Трудись не ради славы.

Наставник - тренер твой и друг,

Открой ему ты душу.

Определи деяний круг,

Его советы слушай.

Прощание с «папой липецкого спорта» состоится 5 января.

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Комментарии (6)

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цирк

сегодня, 17:37
,,папа,, у вас олег, который путем фальсификации выборов остановил рост общества -148 процентов
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Наролин

сегодня, 17:20
вопрос, и как я испоганил " фамилию Великого Человека!"???
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ответ

сегодня, 17:19
вопрос, чучело поганое - не заметил, что цитата в кавычках - скопировано из статьи. Кстати, в статье уже исправили, а я доверился грамотности г48 и машинально перепечатал. Ещё вопросы по делу есть?
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вопрос

сегодня, 16:56
Наролин, как можно уместить 22 года в период с 1986-го по 1998-й? Чучело, не погань фамилию Великого Человека!
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Мария

сегодня, 16:39
Я его знала.хороший был руководитель и человек.
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Наролин

сегодня, 16:38
"управления по физкультуре, спорту и туризму Липецкой области он возглавлял на протяжении 22-х лет – с 1986 по 1998 гг." - и тут к власти в ЛО пришёл Королёв, поставил на место Подоляка Дементьева, липецкий СПОРТ офигел от них и убежал далеко-далеко, надеюсь не навсегда. Вечная память Анатолию!
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