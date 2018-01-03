Умер многолетний руководитель липецкого спорта

Многие называли Анатолия Подоляка "папой липецкого спорта".

На 79-м году жизни скончался Анатолий Подоляк, легендарный в прошлом руководитель спорта в Липецкой области.

Спорткомитет Липецкой области, а позже – управление по физкультуре, спорту и туризму Липецкой области он возглавлял на протяжении 12-х лет – с 1986 по 1998 гг., что является одним из лучших показателей среди липецких спортивных руководителей.

Анатолий Подоляк вообще стоял у истоков липецкого спорта. Пережив немецкую оккупации., отслужив в армии, он окончил Государственный Центральный институт физической культуры. Увлекался тяжелой атлетикой и выполнил норматив мастера спорта.

В 60-80-е годы, приехав в Липецкую область, председателем областных спортобществ «Труд» и «Урожай», а до этого работал с спортобществах «Липецкстроя», «Динамо». Заслуженный работник физической культурой РФ.

В годы его работы руководителем липецкий спорт добился наивысшего рассвета: футбольный «Металлург» в 1997 показал лучший результат в истории – 2-е место в первом дивизионе, ХК «Липецк» вышел в суперлигу, волейбольная «Магия»/«Стинол» прошла путь из низшего дивизиона до российской элиты.

В последнее время на пенсии Анатолий Подоляк начал писать стихи, посвященные любимому краю и спорту. Он выпустил несколько сборников.

"Юному спортсмен"

Движенье - жизнь, а спорт - борьба,

Падения и взлёты.

Несёт в себе он, как судьба,

Крутые повороты.

Зимой - лыжня, а летом - кросс,

И по утрам зарядка.

Дружить со спортом - не вопрос.

Спорт - жизненная сказка.

Быстрее, выше и сильней -

Девиз не для тщеславных.

Поверь в себя и будь смелей,

Трудись не ради славы.

Наставник - тренер твой и друг,

Открой ему ты душу.

Определи деяний круг,

Его советы слушай.

Прощание с «папой липецкого спорта» состоится 5 января.